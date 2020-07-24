09:43 (мск), источник: Газета.Ру
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб.
Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают «Известия».
Фонды рассчитывают, что благодаря этой мере граждане смогут возвращать ежегодно до 52 тыс. руб. с добровольных взносов.
Сейчас лимит на вычет составляет 120 тыс. руб., в год можно вернуть до 15,6 тыс. руб. из взносов.
Президент АНПФ Сергей Беляков пояснил, что инициатива возникла, поскольку сейчас граждане имеют недостаточный стимул для вложений в негосударственные пенсионные организации.