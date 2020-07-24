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09:43 (мск), источник: Газета.Ру

В России может появиться пенсионный налоговый вычет

Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают «Известия».

Фонды рассчитывают, что благодаря этой мере граждане смогут возвращать ежегодно до 52 тыс. руб. с добровольных взносов.

Сейчас лимит на вычет составляет 120 тыс. руб., в год можно вернуть до 15,6 тыс. руб. из взносов.

Кроме того, организации готовы ввести фиксированные «пенсионные субсидии». Они затронут малоимущих, домохозяек и самозанятых при выборе индивидуального пенсионного плана.

Президент АНПФ Сергей Беляков пояснил, что инициатива возникла, поскольку сейчас граждане имеют недостаточный стимул для вложений в негосударственные пенсионные организации.

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