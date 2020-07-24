ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%

«Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», — говорится в сообщении ЦБ.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7−4,2% в 2020 году, 3,5−4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
ВВП, по прогнозу, снизится на 4,5−5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5−4,5% в 2021 году и 2,5−3,5% в 2022 году.
Аналитики ожидали снижение ставки до 4%. По прогнозу Сбербанка, ставка может опуститься до 4% к концу сентября.
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.