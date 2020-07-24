У простаивающих из-за пандемии Boeing 737 обнаружена коррозия

Это уведомление касается 2 тыс. самолетов, зарегистрированных в США, сообщает агентство Reuters.
FAA предупредила, что у этих самолетов может быть коррозия, которая может привести к одновременному отказу двух двигателей.
Следы коррозии были обнаружены в воздушных клапанах двигателей в ходе технического осмотра нескольких самолетов перед подготовкой к эксплуатации.
Из-за этой коррозии клапаны застревали в открытом положении, что приводило к остановке двигателя. FAA отметила, что Boeing должен провести проверку всех простаивающих или нечасто использовавшихся самолетов этих модификаций и заменить клапаны в случае необходимости.