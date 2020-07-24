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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

У простаивающих из-за пандемии Boeing 737 обнаружена коррозия

Федеральная авиационная администрация США (FAA) направила срочное уведомление концерну Boeing о небезопасности использования самолетов Boeing 737 NG и Classic, которые в последние месяцы редко использовались из-за пандемии коронавируса и простаивали по семь или более дней подряд.

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Источник: AP 2020

Это уведомление касается 2 тыс. самолетов, зарегистрированных в США, сообщает агентство Reuters.

FAA предупредила, что у этих самолетов может быть коррозия, которая может привести к одновременному отказу двух двигателей.

Следы коррозии были обнаружены в воздушных клапанах двигателей в ходе технического осмотра нескольких самолетов перед подготовкой к эксплуатации.

Из-за этой коррозии клапаны застревали в открытом положении, что приводило к остановке двигателя. FAA отметила, что Boeing должен провести проверку всех простаивающих или нечасто использовавшихся самолетов этих модификаций и заменить клапаны в случае необходимости.

Алена Миклашевская

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