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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Строительству «Северного потока-2» помешала треска

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток-2». Этому помешал нерест трески, пишет немецкая радиостанция NDR Info.

Источник: AP/DPA

Любые работы запрещены датскими властями до конца сентября. Как сообщает радиостанция, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

6 июля DEA выдало разрешение на прокладку труб в интересах газопровода с использованием менее экологичного типа судов. До этого проводить работы могли только суда с динамическим позиционированием.

В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. В распоряжении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG осталось судно с динамическим позиционированием «Академик Черский», однако его пока невозможно использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой — большинство компаний отказываются оказывать соответствующие услуги из-за опасения попасть под американские ограничения.

Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит «Северный поток-2», разрешила проводить работы в своих территориальных водах. Из-за бюрократических проволочек проект не удалось завершить к изначально намеченному сроку — концу декабря 2019 года.

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