Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 24 июля в разные годы
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
02:47 (мск), источник: Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

За 2020 год тарифы могут вырасти на 10−15%

Источник: Известия

Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. «Билайн» с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, следует из данных оператора. Другие крупные игроки также уже провели индексацию или планируют это сделать в ближайшем будущем. По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10−15%, полагают аналитики.

После удаленки

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. Об этом сообщается на сайте оператора. В компании пояснили «Известиям», что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов.

Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию также значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

— С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент, — отметили в «Вымпелкоме».

Читайте также
Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

В компании добавили, что во время самоизоляции активно поддерживали своих клиентов, предлагая льготные или вовсе бесплатные услуги. А сейчас пришло время изменений, говорят там.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Известиям» сообщили, что информация об изменении «Вымпелкома» тарифов на домашний интернет и ТВ поступила в ведомство и находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.

Все вместе

С начала июля стоимость некоторых тарифов повысил и «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru).

Индексация затронула менее 10% клиентов оператора, а повышение цен не превысило 5%, отметили в компании.

МТС же в июле увеличила размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года. В компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15−20 рублей в месяц, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ самостоятельно перешли на новые тарифы. Оператор не планирует менять тарификацию для всех абонентов платного ТВ, подчеркнули в МТС.

Новость
Искусственный интеллект развивается слишком быстро

Изменит цены на отдельные архивные интернет-тарифы с 1 августа и «Акадо». Их актуализация происходит с учетом увеличения себестоимости услуг, пояснили в компании.

Среди операторов, которые только рассматривают повышение тарифов, — «Ростелеком». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню, сообщили «Известиям» в ее в пресс-службе. Также на решение может повлиять увеличение себестоимости услуг. На высококонкурентном рынке у операторов нет возможности завышать цены — клиент сразу же уйдет к другому, добавили в «Ростелекоме».

Там подчеркнули, что в период действия ограничительных мер операторы не только не меняли тарифы, но при наличии технической возможности увеличили скорость передачи данных без повышения цены. Также был мораторий на приостановку доступа к услугам при возникновении текущей задолженности, отметили в «Ростелекоме».

В пресс-службе «Мегафона» отказались от комментариев.

Издержки производства

Операторы, повышая цены на архивные тарифные планы, стимулируют таким образом абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы.
Денис Кусков
генеральный директор TelecomDaily
Новость
Спрос на игровые приставки в пандемию вырос в несколько раз

Согласно проведенному в конце прошлого года компанией опросу провайдеров, операторы прогнозировали увеличение цен на интернет и ТВ в пределах 12−15% в течение 2020-го. По словам Дениса Кускова, на планомерный рост тарифов влияют как инфляция и колебание курса рубля, так и растущие затраты на исполнение «закона Яровой», а также закона об устойчивом интернете.

При этом пандемия COVID-19 дополнительно подстегнула цены, так как за время карантина абоненты привыкли потреблять больше трафика, отметил аналитик. Он не исключил, что в этом году тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут и на 20%. Особенно если не будет решен вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы «Доступный интернет».

По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата за ТВ и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10−15%.

Операторы пересматривают условия архивных тарифов чаще всего в сторону увеличения.

Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше услуг. Например, увеличение скорости доступа в Сеть, расширенный набор каналов, отметил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Рост стоимости тарифов, по его словам, происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры. Кроме того, операторы часть контента для телевидения покупают за рубежом, а из-за ослабления курса рубля он подорожал.

Анастасия Гаврилюк

Во время загрузки произошла ошибка.
 Установить антивирус: пациенты с гепатитом просят о создании госстратегии
Улучить момент: стоит ли обзаводиться недвижимостью до конца года
Китай выразил США протест из-за «вторжения» в генконсульство
Футболисты «Зенита» уронили и разбили Кубок России (видео)
В КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус
Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной
100 дней до выборов в США. Финальный этап в условиях пандемии
Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Гри
Ученые в США создали прибор для быстрого обнаружения COVID-19
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Опубликованы фото редких танков (такого вы не видели) Машины смерти стали приносить пользу в мирное время
Горячие темы на Авто
Про выбор работы 128
Филология царица ... 118
Пятница. 116
А кто что слышал про Танзанию? 113
Кино
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным Александр Панин получил свою первую роль в картине «Недетский дом»
Новости партнеров
Жириновский разъяснил Мишустину, почему народ так вступился за Фургала
Пенсионеров ждут перемены. Что произойдет с пенсиями
Навальный назвал позором Родины участника Отечественной войны
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Самая красивая женщина СССР
Леди
Собчак показала редкий пикантный кадр с Богомоловым Фото произвело фурор в сети.
Новости партнеров
Им завидуют все регионы. Какие регионы лидируют по качеству жизни
Состояние Булановой ухудшилось
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь