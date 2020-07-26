02:47 (мск), источник: Известия
Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ
За 2020 год тарифы могут вырасти на 10−15%
Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. «Билайн» с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, следует из данных оператора. Другие крупные игроки также уже провели индексацию или планируют это сделать в ближайшем будущем. По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10−15%, полагают аналитики.
«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. Об этом сообщается на сайте оператора. В компании пояснили «Известиям», что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов.
— С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент, — отметили в «Вымпелкоме».
В компании добавили, что во время самоизоляции активно поддерживали своих клиентов, предлагая льготные или вовсе бесплатные услуги. А сейчас пришло время изменений, говорят там.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Известиям» сообщили, что информация об изменении «Вымпелкома» тарифов на домашний интернет и ТВ поступила в ведомство и находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.
С начала июля стоимость некоторых тарифов повысил и «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru).
МТС же в июле увеличила размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года. В компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15−20 рублей в месяц, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ самостоятельно перешли на новые тарифы. Оператор не планирует менять тарификацию для всех абонентов платного ТВ, подчеркнули в МТС.
Изменит цены на отдельные архивные
Среди операторов, которые только рассматривают повышение тарифов, — «Ростелеком». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню, сообщили «Известиям» в ее в
Там подчеркнули, что в период действия ограничительных мер операторы не только не меняли тарифы, но при наличии технической возможности увеличили скорость передачи данных без повышения цены. Также был мораторий на приостановку доступа к услугам при возникновении текущей задолженности, отметили в «Ростелекоме».
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Операторы, повышая цены на архивные тарифные планы, стимулируют таким образом абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы.
Согласно проведенному в конце прошлого года компанией опросу провайдеров, операторы прогнозировали увеличение цен на интернет и ТВ в пределах 12−15% в течение 2020-го. По словам Дениса Кускова, на планомерный рост тарифов влияют как инфляция и колебание курса рубля, так и растущие затраты на исполнение «закона Яровой», а также закона об устойчивом интернете.
При этом пандемия COVID-19 дополнительно подстегнула цены, так как за время карантина абоненты привыкли потреблять больше трафика, отметил аналитик. Он не исключил, что в этом году тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут и на 20%. Особенно если не будет решен вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы «Доступный интернет».
По прогнозам аналитического агентства
Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше услуг. Например, увеличение скорости доступа в Сеть, расширенный набор каналов, отметил аналитик
Рост стоимости тарифов, по его словам, происходит
Анастасия Гаврилюк