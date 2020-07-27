07:56 (мск), источник: Известия
Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу
Во II квартале 2020 года был зафиксирован резкий рост продаж крепкого алкоголя.
На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия». Эксперты связывают тенденцию с длительным режимом самоизоляции, готовясь к которому многие граждане делали запасы. Свою роль сыграло и отсутствие заграничных путешествий — модные напитки начали покупать не в барах в отпуске или в duty free, а в магазинах, чтобы выпить дома.
В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР. Так, в
Такая же динамика зафиксирована и в отношении горьких настоек — ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции. Их продажи достигли 1,8 млн декалитров, что больше прошлогоднего показателя на те же 22%. В целом реализация алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) в рознице выросла на 3%, до 51,4 млн декалитров.
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Причины роста — легализация рынка, а также введение режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок.
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— Больше всего вырос спрос на тихие вина, вермуты и ром, а также другой импортный алкоголь. Это можно объяснить тем, что были закрыты заведения общественного питания. Тенденция изменится, как только откроют границы, а общепит вернется к полноценной работе, — отметил представитель компании.
В X5 retail group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магните», «Ашане», «Окей», Metro cash & carry на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал «Известиям», что во время самоизоляции люди старались развлечь себя, как могли, поэтому реализация всех категорий алкогольных напитков выросла.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили «Известиям», что на продажи мог оказать влияние в том числе запрет на заграничные поездки — такого рода алкоголь россияне часто пьют в барах и ресторанах в путешествиях, отсутствие которых они компенсировали домашними застольями. В РФ основные продажи таких напитков также идут через общепит, во время самоизоляции эта тенденция могла измениться. Но их доля в общем объеме реализуемого алкоголя в любом случае незначительна.
По итогам первого полугодия продажи всего крепкого алкоголя в стране выросли почти на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, напомнил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.
— Напитки легко смешиваются в коктейли, их градус падает, что важно для потребителей. Производители учли происходящее — компании стали активнее располагать свое производство в стране, в итоге стоимость спиртного снизилась, что, в свою очередь еще больше увеличило популярность этих категорий, — подчеркнул он.
Продажи крепкого алкоголя удается наращивать быстрее в том числе
Нельзя сказать, что в этом году россияне стали значительно больше пить, сказал «Известиям» глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Эксперт напомнил, что в начале 2020-го фиксировались значительные колебания соотношения курса рубля и доллара.
А в марте в России ввели режим самоизоляции, в результате чего власти ограничили работу всех заведений общепита. Потребителям пришлось перенести фокус внимания с кафе и баров на магазины и тоже закупались впрок.
В Минпромторге и Минздраве на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.
Евгения Перцева