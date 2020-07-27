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07:56 (мск), источник: Известия

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

Во II квартале 2020 года был зафиксирован резкий рост продаж крепкого алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия». Эксперты связывают тенденцию с длительным режимом самоизоляции, готовясь к которому многие граждане делали запасы. Свою роль сыграло и отсутствие заграничных путешествий — модные напитки начали покупать не в барах в отпуске или в duty free, а в магазинах, чтобы выпить дома.

Гуляют все

В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР. Так, в апреле-июне реализация спиртных напитков крепостью выше девяти градусов (виски, ром, текила и др. — водка и коньяк входят в другие категории) составила 1,7 млн декалитров, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года.

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Такая же динамика зафиксирована и в отношении горьких настоек — ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции. Их продажи достигли 1,8 млн декалитров, что больше прошлогоднего показателя на те же 22%. В целом реализация алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) в рознице выросла на 3%, до 51,4 млн декалитров.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования «Известиям» пояснили, что для объективной оценки изменения объема розничных продаж имеет смысл анализировать более длительный период. Так, подчеркнули в РАР, по итогам первого полугодия 2020-го в сравнении с аналогичным периодом 2019-го рост продаж алкоголя не превысил 2,5%.

Причины роста — легализация рынка, а также введение режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок.
представитель РАР

В пресс-службе «Ленты» «Известиям» подтвердили тенденцию, зафиксированную официальной статистикой. В компании сказали, что наблюдают рост продаж алкогольных напитков.

— Больше всего вырос спрос на тихие вина, вермуты и ром, а также другой импортный алкоголь. Это можно объяснить тем, что были закрыты заведения общественного питания. Тенденция изменится, как только откроют границы, а общепит вернется к полноценной работе, — отметил представитель компании.

В X5 retail group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магните», «Ашане», «Окей», Metro cash & carry на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

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Точки роста

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал «Известиям», что во время самоизоляции люди старались развлечь себя, как могли, поэтому реализация всех категорий алкогольных напитков выросла.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили «Известиям», что на продажи мог оказать влияние в том числе запрет на заграничные поездки — такого рода алкоголь россияне часто пьют в барах и ресторанах в путешествиях, отсутствие которых они компенсировали домашними застольями. В РФ основные продажи таких напитков также идут через общепит, во время самоизоляции эта тенденция могла измениться. Но их доля в общем объеме реализуемого алкоголя в любом случае незначительна.

По итогам первого полугодия продажи всего крепкого алкоголя в стране выросли почти на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, напомнил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

Эксперт подчеркнул, что интерес покупателей к виски, рому и другим подобным напиткам связан с модой на них. Рост их потребления наблюдался в России и в прошлом году, он укладывается в мировой тренд.
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— Напитки легко смешиваются в коктейли, их градус падает, что важно для потребителей. Производители учли происходящее — компании стали активнее располагать свое производство в стране, в итоге стоимость спиртного снизилась, что, в свою очередь еще больше увеличило популярность этих категорий, — подчеркнул он.

Продажи крепкого алкоголя удается наращивать быстрее в том числе из-за промоактивности производителей и сетей, которая также увеличилась. Хотя по абсолютным объемам среди всего крепкого алкоголя доля этих напитков не очень велика — около 14%.

Нельзя сказать, что в этом году россияне стали значительно больше пить, сказал «Известиям» глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Эксперт напомнил, что в начале 2020-го фиксировались значительные колебания соотношения курса рубля и доллара.

Это подтолкнуло граждан покупать импортный алкоголь впрок: потребители ожидали, что в перспективе цены на напитки увеличатся, и пытались сэкономить.

А в марте в России ввели режим самоизоляции, в результате чего власти ограничили работу всех заведений общепита. Потребителям пришлось перенести фокус внимания с кафе и баров на магазины и тоже закупались впрок. Из-за остановки международного авиасообщения был перекрыт канал продаж в duty free. Поэтому средний класс стал чаще покупать крепкие напитки в российских магазинах.

В Минпромторге и Минздраве на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Евгения Перцева

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