Техосмотру закручивают гайки. За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода». Расследованием таких дел будут заниматься органы дознания МВД. Преступления наказываются штрафом до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
В 2019 году, напомним, Госдума приняла пакетный законопроект Минэкономики о реформе ТО: диагностические карты переводят в электронный вид, вводится фотосъемка процесса ТО, ужесточаются штрафы для операторов, торгующих картами, наконец, вводится штраф 2 тыс. руб. за езду без ТО. Нововведения, цель которых — исключить торговлю диагностическими картами, должны были заработать в июне 2020 года, но из-за пандемии срок передвинули на 2021−2022 годы.
Единственный закон, срок вступления в силу которого не перенесли, — это изменения в ст. 171 УК РФ.
По данным РСА, в России официально работают 4999 операторов ТО и 5571 пункт ТО. С начала 2020 года союз приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов (с возможностью восстановления), у 195 — аттестаты аннулированы.
«Принятие изменений снизит риск оформления диагностических карт, содержащих заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности транспортных средств, неаккредитованными лицами, — прокомментировали “Ъ” нововведения в Минэкономики.— Это позволит сократить участие в движении транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности, а также поддержит добросовестных операторов, выполняющих требования законодательства». «Изменения в УК РФ позволят более активно реагировать на нарушения правоохранительным органам, — заявил “Ъ” заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.— Насколько эффективно будет работать новелла, покажет практика. Такие изменения нужны в том числе для достижения целей в рамках большой реформы ТО».
«Во многих регионах операторы ждут вступления этой статьи. Компании готовы сами проводить контрольные закупки и привлекать к ответственности страховых агентов за незаконную торговлю диагностическими картами, — рассказал “Ъ” замдиректора томского ООО “Техэксперт” (оператор ТО) Максим Сухушин.— В Татарстане, Краснодаре, Башкортостане, Красноярске, Новосибирске, Тюмени компании готовы бороться за свой бизнес, но не все регионы настолько активны. В Москве и Санкт-Петербурге этим заниматься никто не будет. Пока государство не начнет проводить массовые контрольные закупки, в полной мере поправки не заработают».
Эксперт считает, что «полумерами» проблему ТО решить невозможно, нужны в том числе «адекватные и четкие правила работы операторов, а также отстранение РСА от техосмотра».
Председатель совета директоров группы компании «Техностайл» (Москва) Раппа Ахъядов говорит, что продавцы диагностических карт (как правило, страховые агенты) под действие новой статьи не попадут, потому что аккредитация необходима для проведения ТО, а оформление карты де-юре не является частью этой процедуры. «Большой вопрос о готовности правоохранительных органов применять эти нововведения», — отмечает эксперт. Гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» (Санкт-Петербург) Сергей Зайцев называет поправки «концептуально правильными». «Но портфельные операторы, торгующие картами, как правило, уже имеют необходимую аккредитацию, — говорит он.— А значит, де-юре преступлений они не совершают, придраться не к чему».
Параллельно идет подготовка документов для вступления в силу всей реформы в 2021 году. Уже утверждены новые правила ТО (постановление правительства), разработаны новые правила заполнения диагностических карт (проект приказа Минтранса). ФАС на днях объявила о планах пересмотреть методику расчета предельного размера платы за техосмотр (используется для разработки тарифов в регионах), которая должна прийти на смену действующей с 2012 года. Операторы много лет жалуются на этот документ, не позволяющий установить адекватные цены на ТО («Ъ» рассказывал об этом). В ФАС планируют сделать ценообразование более «рыночным», исключив, в частности, предельный размер платы техосмотра.
Иван Буранов