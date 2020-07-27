Белый дом: выплаты гражданам из-за пандемии были чрезмерными, это учли в новом плане

Администрация США и
Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и
сенаторы-республиканцыдали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения.
Американский лидер Дональд Трамп в конце марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса.
Кроме того, предусматривалось финансирование, позволяющее властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600. Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля. Ожидается, что республиканцы в понедельник представят новый план, согласованный ими с администрацией Трампа.
Как пояснил Медоуз, администрация США посчитала нецелесообразным, чтобы американцы далее получали прибавку в размере $600 к еженедельным пособиям по безработице. Вместо этого в новом плане предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в воскресенье в эфире CNN уточнил, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса. «Нам поступила масса запросов, телефонных звонков и жалоб относительно того, что маленькие магазины и рестораны не могут снова набрать на работу людей», — сообщил советник американского лидера.
Говоря о принятых ранее мерах, он отметил: «Возможно, в марте это было нужно, но на самом деле следствием стало то, что люди не возвращаются на работу».
Мы хотим, чтобы люди вернулись к работе.
Кадлоу отметил, что новый план также включает в себя единовременную выплату в размере $1,2 тысячи на человека, а также ряд других мер.
Как заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News,
Мнучин констатировал, что предстоит еще решить с законодателями из числа демократов спорные вопросы, касающиеся этого пакета мер.