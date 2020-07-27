Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
10:13 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40−50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».

Источник: РИА Новости

Так, согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке — в среднем около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Новость
Более 40% россиян заявили о нехватке денег до зарплаты

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.

Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.

Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тысяч рублей), Омск (59 тысяч) и Москва (48 тысяч). В Крыму педагогам в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде — около 28 тысяч. А вот в Екатеринбурге средняя ставка для педагога составила 24 тысячи рублей.

В среднем больше денег, чем в регионах, в Москве предлагают и продавцам — около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, и Самаре — 33 тысячи. Наименьшее среднее предложение зафиксировали в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
За сутки в России выявили еще 5635 новых случаев коронавируса
В РФ вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Безлюдно и дешево. Что ждет россиян на курортах Турции
Названо заболевание повышающее риск смерти при COVID-19
Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Зачем скупают банковские карты Вопрос в цене
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 198
Про выбор работы 159
А кто что слышал про Танзанию? 118
Пятница. 120
Кино
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия Де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис Золотого века Голливуда
Новости партнеров
Жириновский разъяснил Мишустину, почему народ так вступился за Фургала
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Деньги на выборы «Единая Россия» пустит на помощь гражданам
Популярные темы на «Детях»
Помощь свекрови 1331
90е и нищета в крупных городах. 835
Сопли на море - 2 660
Психология нищих 565
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь