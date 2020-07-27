Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Так, согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке — в среднем около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.
Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.
Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тысяч рублей), Омск (59 тысяч) и Москва (48 тысяч). В Крыму педагогам в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде — около 28 тысяч. А вот в Екатеринбурге средняя ставка для педагога составила 24 тысячи рублей.
В среднем больше денег, чем в регионах, в Москве предлагают и продавцам — около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, и Самаре — 33 тысячи. Наименьшее среднее предложение зафиксировали в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.