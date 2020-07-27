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13:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Долларов становится слишком много

Цена на золото обновила исторический максимум.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Стоимость золота обновила исторический рекорд, достигнув отметки $1943,93 за тройскую унцию. Многолетний максимум обновили и котировки серебра, активно растут в цене платина и палладий. Уход в защитные активы, прежде всего в золото, происходит на фоне беспрецедентно мягкой монетарной политики финансового регулятора США. Аналитики не исключают, что на спекулятивном спросе цена на золото может достигнуть и $2 тыс. за унцию. Однако последующая динамика цен будет неустойчивой.

По данным агентства Reuters, стоимость золота на спот-рынке в понедельник достигала отметки $1943,93 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда котировки достигали $1920 за унцию. С закрытия прошлой недели драгоценный металл подорожал на 2,3%, а за шесть дней уверенного роста цена поднялась на 7,5%. Выросли в цене и другие драгоценные металлы. По сравнению с закрытием прошлой недели серебро прибавило в цене 7,1%, достигнув отметки $24,26 за унцию — максимума с сентября 2013 года. Выросли в цене платина (на 3,4%, до $945 за унцию) и палладий (на 2,7%, до $2279,28 за унцию). За шесть дней металлы подорожали на 13−26%.

Причины для ухода инвесторов в защитные активы, прежде всего в драгоценные металлы в основном связаны с действиями властей США по поддержанию экономики.

Масштабные вливания ликвидности поддерживает платежеспособный спрос домохозяйств и кредитоспособность предприятий. По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, драгоценные металлы всегда чувствительно реагируют на программы количественного смягчения Федеральной резервной системы, которая в текущем году, по сути, планирует напечатать доллары на 10−20% ВВП США, став основным приобретателем казначейских обязательств для финансирования программ экономической поддержки на фоне COVID-19. На этом фоне происходит ослабление американской валюты.

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Цены на золото взлетели выше исторического максимума, чему способствовало ослабление доллара США по отношению к корзине валют до минимума за последние два года, говорит аналитик «Финама» Сергей Дроздов. По данным Reuters, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) сегодня обновил минимум с сентября 2018 года, откатившись до отметки 93,84 пункта. Одновременно падает привлекательность казначейских обязательств США, которые теряют в доходности в ожидании дополнительных новых мер стимулирования. Снижение реальных процентных ставок вызывает опасение у участников рынка, что монетарные стимулы приведут к разгону инфляции, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев.

Кроме того, растет напряженность в отношении США и Китая. Речь уже идет об идеологическом противостоянии, которое напомнило времена противоборства США и СССР, отмечает Андрей Кочетков.

Доллар уже не кажется надежным убежищем и средством сбережения капитала, а вот золото становится главным инструментом спасения, доказавшим свою состоятельность на протяжении истории человечества, отмечает эксперт.

Рост может продолжиться и в ближайшее время. По оценке Андрея Кочеткова, цена на золото может пересечь отметку в $2 тыс. за унцию. «Дальнейший рост может даже ускориться на фоне спекулятивного интереса», — считает эксперт. По словам Сергея Дроздова, часто всплеск спроса на тот или иной актив сменяется фиксацией прибыли, и в ситуации с золотом она может наступить вблизи психологического уровня в $2 тыс. за унцию. Однако в долгосрочной перспективе нет уверенности в том, что рост золота будет устойчивым, отмечает Дмитрий Пучкарев. По его словам, важным моментом здесь остается динамика распространения коронавируса: как только станет ясно, что темпы развития пандемии устойчиво снижаются, а вакцина вскоре появится, спрос на золото может ослабнуть.

Полина Смородская

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