13:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Долларов становится слишком много
Цена на золото обновила исторический максимум.
Стоимость золота обновила исторический рекорд, достигнув отметки $1943,93 за тройскую унцию. Многолетний максимум обновили и котировки серебра, активно растут в цене платина и палладий. Уход в защитные активы, прежде всего в золото, происходит на фоне беспрецедентно мягкой монетарной политики финансового регулятора США. Аналитики не исключают, что на спекулятивном спросе цена на золото может достигнуть и $2 тыс. за унцию. Однако последующая динамика цен будет неустойчивой.
По данным агентства Reuters, стоимость золота на
Масштабные вливания ликвидности поддерживает платежеспособный спрос домохозяйств и кредитоспособность предприятий. По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, драгоценные металлы всегда чувствительно реагируют на программы количественного смягчения Федеральной резервной системы, которая в текущем году, по сути, планирует напечатать доллары на 10−20% ВВП США, став основным приобретателем казначейских обязательств для финансирования программ экономической поддержки на фоне COVID-19. На этом фоне происходит ослабление американской валюты.
Цены на золото взлетели выше исторического максимума, чему способствовало ослабление доллара США по отношению к корзине валют до минимума за последние два года, говорит аналитик «Финама» Сергей Дроздов. По данным Reuters, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) сегодня обновил минимум с сентября 2018 года, откатившись до отметки 93,84 пункта. Одновременно падает привлекательность казначейских обязательств США, которые теряют в доходности в ожидании дополнительных новых мер стимулирования. Снижение реальных процентных ставок вызывает опасение у участников рынка, что монетарные стимулы приведут к разгону инфляции, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев.
Кроме того, растет напряженность в отношении США и Китая. Речь уже идет об идеологическом противостоянии, которое напомнило времена противоборства США и СССР, отмечает Андрей Кочетков.
Рост может продолжиться и в ближайшее время. По оценке Андрея Кочеткова, цена на золото может пересечь отметку в $2 тыс. за унцию. «Дальнейший рост может даже ускориться на фоне спекулятивного интереса», — считает эксперт. По словам Сергея Дроздова, часто всплеск спроса на тот или иной актив сменяется фиксацией прибыли, и в ситуации с золотом она может наступить вблизи психологического уровня в $2 тыс. за унцию. Однако в долгосрочной перспективе нет уверенности в том, что рост золота будет устойчивым, отмечает Дмитрий Пучкарев. По его словам, важным моментом здесь остается динамика распространения коронавируса: как только станет ясно, что темпы развития пандемии устойчиво снижаются, а вакцина вскоре появится, спрос на золото может ослабнуть.
Полина Смородская