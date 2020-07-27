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16:04 (мск), источник: Forbes

Евро впервые за три месяца превысил 84 рубля

Курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 22 апреля. Доллар в то же время дешевел к российской валюте.

ЦБ: $ 71.5850   -0.01 € 83.7759   +0.67 ММВБ: $ 71.8775   +0.14 € 84.3450   +0.79
Источник: Reuters

По данным на 15.09, евро на Московской бирже дорожал на 41 копейку по сравнению с закрытием торгов в пятницу — до 84,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз евро стоил дороже 84 рубля 22 апреля.

Новость
Долларов становится слишком много

Доллар в то же время дешевел на 21 копейку и стоил 71,51 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 9,04 копейки — до 77,14 рубля.

Вместе с европейской валютой растут индексы Мосбиржи и РТС. Первый достиг 2893,61 пункта, прибавив 1,06%. Индекс РТС увеличился на 1,50% до отметки в 1274,83 пункта. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,87% — до $44,16 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1% и торгуется на уровне $41,87 за баррель.

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за котировками евро к доллару на глобальном рынке, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По их словам, доллар продолжает активно дешеветь к большинству мировых валют, и в моменте пара «евро-доллар» выросла до отметки $1,175, максимума с сентября 2018 года.

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