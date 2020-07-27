16:04 (мск), источник: Forbes
Евро впервые за три месяца превысил 84 рубля
Курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 22 апреля. Доллар в то же время дешевел к российской валюте.
По данным на 15.09, евро на Московской бирже дорожал на 41 копейку по сравнению с закрытием торгов в пятницу — до 84,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз евро стоил дороже 84 рубля 22 апреля.
Доллар в то же время дешевел на 21 копейку и стоил 71,51 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 9,04 копейки — до 77,14 рубля.
Вместе с европейской валютой растут индексы Мосбиржи и РТС. Первый достиг 2893,61 пункта, прибавив 1,06%. Индекс РТС увеличился на 1,50% до отметки в 1274,83 пункта. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,87% — до $44,16 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1% и торгуется на уровне $41,87 за баррель.
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за котировками евро к доллару на глобальном рынке, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По их словам, доллар продолжает активно дешеветь к большинству мировых валют, и в моменте пара «евро-доллар» выросла до отметки $1,175, максимума с сентября 2018 года.