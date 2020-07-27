18:55 (мск), источник: Секрет Фирмы
Тимати основал новую компанию за 5 дней до ухода из Black Star
Основатель Black Star рэпер Тимур Юнусов (Тимати) за пять дней до расставания с лейблом создал новую компанию «Ракета».
Как выяснил The Bell, 22 июля музыкант зарегистрировал «Ракету» как единственный собственник и гендиректор, с уставным капиталом 10 000 рублей. У Тимати есть одноимённая композиция, клип на которую набрал 50 млн просмотров на YouTube.
Основной вид деятельности компании — область исполнительских искусств, а именно:
Кроме того, для нового юрлица Тимати указаны такие специализации, как аренда, работа рекламных агентств, копирование носителей информации и развлекательная деятельность.
«Мы не комментируем сегодняшнюю ситуацию и новое юрлицо тоже», — сказала The Bell помощница Юнусова.
Днём 27 июля Тимати объявил об уходе из Black Star. Вместе с тем он сохранил учредительские доли в ряде совместных бизнесов, а ещё часть получил под полный контроль. Кроме того, рэперу достались права на все свои песни и торговые знаки. Вместе с тем Тимати анонсировал выход в сентябре нового альбома, который «ответит на многие ваши вопросы».
Анна Шахова