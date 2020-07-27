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18:55 (мск), источник: Секрет Фирмы

Тимати основал новую компанию за 5 дней до ухода из Black Star

Основатель Black Star рэпер Тимур Юнусов (Тимати) за пять дней до расставания с лейблом создал новую компанию «Ракета».

Источник: РИА "Новости"

Как выяснил The Bell, 22 июля музыкант зарегистрировал «Ракету» как единственный собственник и гендиректор, с уставным капиталом 10 000 рублей. У Тимати есть одноимённая композиция, клип на которую набрал 50 млн просмотров на YouTube.

Основной вид деятельности компании — область исполнительских искусств, а именно:

  • организация и постановка концертов,
  • работа музыкальных групп,
  • индивидуальная работа актёров, танцоров, музыкантов.

Кроме того, для нового юрлица Тимати указаны такие специализации, как аренда, работа рекламных агентств, копирование носителей информации и развлекательная деятельность.

«Мы не комментируем сегодняшнюю ситуацию и новое юрлицо тоже», — сказала The Bell помощница Юнусова.

Днём 27 июля Тимати объявил об уходе из Black Star. Вместе с тем он сохранил учредительские доли в ряде совместных бизнесов, а ещё часть получил под полный контроль. Кроме того, рэперу достались права на все свои песни и торговые знаки. Вместе с тем Тимати анонсировал выход в сентябре нового альбома, который «ответит на многие ваши вопросы».

Анна Шахова

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