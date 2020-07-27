20:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Туристы вернулись в Турцию
Направление снова стало лидером.
Спустя несколько дней после заявления о возобновлении авиасообщения и начала массовых продаж Турция снова стала лидером туристических бронирований, вытеснив российские курорты на второе место. Но серьезного падения спроса последним пока ожидать не стоит: многих потенциальных путешественников смущают необходимость тестирования на COVID-19 после возвращения в Россию и сохраняющаяся неопределенность.
Турция снова стала лидирующим направлением на рынке организованного туризма. По итогам прошедших выходных страна сформировала 52% продаж, свидетельствуют данные Level.Travel. Находившиеся на первом месте на фоне отсутствия альтернативы предыдущие два месяца российские курорты сформировали 48%. CEO Level.Travel Дмитрий Малютин указывает, что сейчас доля Турции в структуре продаж практически соответствует аналогичному показателю 2019 года, когда направление формировало 50% бронирований.
Но о возобновлении докризисных объемов в натуральном выражении речи пока не идет. Согласно данным Travelata.ru, на минувших выходных было продано на 83% меньше туров в Турцию, чем за аналогичный период прошлого года.
О частичном возобновлении международного авиасообщения российские власти заявили в минувшую пятницу. С 1 августа будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию. Причем в случае с последней, первоначально можно будет улететь только в Стамбул. Авиасообщение с курортными городами откроется 10 августа.
В Tez Tour пояснили, что дополнительный спрос на Турцию сейчас обеспечивают клиенты, которые перебронируют свои поездки с других направлений, открытие которых остается под вопросом. Часть туристов, которая ранее перенесла свой отдых на 2021 год, также обращается с просьбой отправиться в страну в ближайшее время.
Это более чем в два раза выше показателя для России (50,5 тыс. руб.) и одновременно заметно превосходит значение за аналогичный период прошлого года (91 тыс. руб.). Дмитрий Малютин связывает эту динамику с введенной в мае Министерством культуры и туризма Турции программой сертификации средств размещения, подразумевающей широкий список дополнительных гигиенических требований.
По оценкам эксперта, ее прошли около 40% отелей Антальи, Кемера и Белека. В основном это гостиницы категории «четыре-пять звезд», на которые сейчас приходится основная часть спроса.
Средства размещения экономкласса, по словам Малютина, пока не спешат тратиться на дополнительные проверки, сертификацию и перестройку
Высокий сезон на Черноморском побережье завершается уже в двадцатых числах августа и большинство туристов определились с планами, отмечает он. Ограничивающим поток в Турцию фактором Ромашкин называет узкую географию полетов: первоначально они будут открыты только из Москвы,
«Туристов также смущает необходимость прохождения тестирования на COVID-19 по возвращении: люди устали от ограничений и негативно относятся к предоставлению справок, мы это хорошо видели на примере санаториев», — рассуждает
В Travelata.ru отмечают, что продажи туров в Танзанию формально в 40 раз превышают аналогичный показатель прошлого года, оговариваясь, что пока речь идет все же о единичных бронированиях. Согласно данным сервиса, пока туры в страну предлагают только два туроператора: AnexTour и «Интурист».
Средний чек при бронировании — 156 тыс. руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин отмечает, что в условиях частичного возобновления авиасообщения, нехватки высокоуровневых отелей на российских курортах и сравнительно дорогих туров в Турцию Танзания может получить дополнительный спрос. Открытие этого направления сейчас рассматривают и другие туроператоры. В Tez Tour указывают, что планируют предлагать клиентам путешествия в страну на базе регулярных рейсов.
Александра Мерцалова