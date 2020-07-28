Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

За первые шесть месяцев 2020 года Россия в 2,2 раза нарастила экспорт мяса, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В январе-июне отечественные предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на $336 млн, а год назад поставки составляли $149 млн. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до $193 млн, свинины — в 4 раза, до $85 млн, а говядины — в 3 раза, до $16 млн.
Половину поставленного Россией за рубеж мяса завез Китай.
На долю материкового Китая в первом полугодии пришлось 45% поставок в натуральном выражении, а с учетом Гонконга — 54%.
По итогам первого полугодия КНР вышла в лидеры, обогнав Украину, доля которой в российском экспорте снизилась c 28 до 16%, хотя в деньгах отгрузки продукции выросли с $42 млн до $53 млн, уточняют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса. Российская статистика могла фиксировать как экспорт на Украину поставки в два региона — непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, сообщали «Ведомости».
В январе-июне 2020 года Украина завезла из России 40,9 тыс. мяса, а КНР — почти в 2 раза больше — 79,9 тыс. т, следует из данных федерального центра «Агроэскпорт». Китай нарастил поставки по сравнению с прошлым годом сразу в 11 раз — год назад было лишь 7 тыс. т.
Российский экспорт вырос главным образом за счет увеличения поставок мяса птицы, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. У группы «Черкизово», крупнейшего производителя курятины, поставки за рубеж в первом полугодии выросли в натуральном выражении в 2,4 раза, сообщил руководитель управления экспорта торгового дома «Черкизово» Андрей Терехин, и ключевую роль тут сыграло открытие китайского рынка.
Про впечатляющий рост экспорта мяса птицы говорит и представитель Россельхознадзора, тоже связывая этот скачок с увеличением поставок в Китай.
Почему вырос экспорт в Китай
Увеличение поставок — результат долгой и кропотливой работы российских чиновников по открытию китайского рынка для отечественных производителей мяса, поясняет Юшин. В январе этого года отечественные производители получили право и на экспорт в Китай не только птицы, но и охлажденной говядины. Переговоры об открытии страны для производителей свинины пока ведутся.
Протоколы, разрешающие взаимные поставки мяса птицы, Россия и КНР подписали еще в ноябре 2018-го. Соответствующие переговоры.
Россельхознадзор
вел шесть лет: для этого необходимо было предоставить информацию о работе ветеринарных служб, оценивалась эпизоотическая ситуация в России, а китайские специалисты приезжали и проводили аудит предприятий, с которых планировалось начать экспортные поставки.
Сергей Юшинруководитель исполкома Национальной мясной ассоциации
Но даже подписание протоколов не было равносильно началу самих поставок — для этого отдельные предприятия должны были получить аттестацию. С ноября 2018 по апрель 2019 года российское мясо птицы в Китай не экспортировалось: первая партия поступила только в конце апреля.
«Черкизово» начало поставки только с мая 2019 года, но для компании это была значительная часть экспорта за весь прошлый год. В прошлом году компания заключила несколько крупных контрактов с китайскими партнерами, в том числе на поставки популярных в Китае куриных лапок и крыльев для крупнейших розничных сетей и заведений общепита.
Список аттестованных предприятий расширялся постепенно. Если в начале 2019 года Китай официально подтвердил возможность поставок мяса птицы с 23 российских предприятий, то с тех пор их число почти удвоилось. Сейчас экспортировать продукцию в КНР могут около 40 предприятий, занимающихся переработкой птицы, в том числе такие крупные, как «Черкизово», «Приосколье» и «Белгранкорм».
Российские поставщики должны были еще и адаптировать свою продукцию под технологические требования китайских покупателей, напоминают в Национальной мясной ассоциации. Например, к куриным лапкам предъявляются такие же строгие требования, «как к сорту чугуна или стали», а куриные крылышки, которые покупают предприятия общепита, должны быть одинаковыми: чтобы получить эту продукцию, предприятия должны разводить соответствующую этим требованиям птицу.
В этом году Россия потенциально сможет поставить в Китай 150−200 тыс. т мяса птицы и субпродуктов, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Для Китая это пока не очень существенный объем, но для России такой объем важен: страна вышла на самообеспечение мясом птицы, потребление на внутреннем рынке не даст серьезного прироста для расширения производства, и дальнейшее развитие российского птицеводства невозможно без увеличения экспорта.
Сергей Юшин руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации
В апреле 2020-го в Китай начались также поставки говядины — первые 200 т отправил крупнейший отечественный производитель мяса «Мираторг». В агрохолдинге отказались от комментариев. Поставки российской говядины в Китай пока невелики: для экспорта аттестованы всего два предприятия, уточняют в Национальной мясной ассоциации.
Почему Китай — важный рынок
Китай — главный покупатель российской продукции АПК: в первом полугодии Россия экспортировала туда сельхозпродукции на $1,9 млрд, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Хотя страна и не покупает главную российскую сельхозпродукцию — зерно, в нее идет значительный экспорт других продуктов, например замороженной рыбы, ракообразных, подсолнечного масла, а теперь и мяса птицы.
С точки зрения экспортного потенциала мясо занимает на китайском рынке первое место, оценивали ранее аналитики KPMG: по их мнению, если к 2024 году удастся снять все ограничения на поставки, Россия сможет завозить в Китай продукции на $814 млн в год.
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