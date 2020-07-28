05:38 (мск), источник: Известия
Сохранные предприятия: корпорации отказались от сокращений и урезания зарплат
Затянуть пояса бизнесу все же пришлось — многие крупные компании сократили расходы и свернули проекты развития.
В период пандемии и вызванного ей кризиса крупные предприятия отказались от сокращений штата и заработных плат, выяснили «Известия» по результатам опроса компаний из списка топ-50. В большинстве корпораций сохранили прежнюю численность персонала и их оклады. Впрочем, многим организациям все же пришлось приостановить выплаты бонусов
Сохранить штат и оклады персонала
Численность сотрудников и размеры зарплат не изменены, объявлено о втором пакете мер по поддержке персонала и регионов присутствия, рассказали в «Норникеле». Представитель «Сибура» сообщил, что холдингом принят комплекс антикризисных мер, который сохранит рабочие места сегодня и возможности для работы в будущем. В
— В компании сохранилось число сотрудников и размеры зарплат. С закрытием в ряде регионов розничных салонов связи высвободившийся персонал привлечен к работе в
Там добавили, что в сложной экономической и эпидемиологической ситуации поддержат сотрудников, обеспечив стабильность на период поиска работы. В ВТБ проинформировали: дополнительные меры в части возможной оптимизации фонда оплаты труда или численности персонала рассмотрят по мере оценки эффекта пандемии на финансовый результат банка.
В «Почте России» отметили, что в пандемию сократился не штат, а текучесть кадров: в марте и апреле уволилось на 20% меньше людей, чем год назад. С весны компания приняла 17 тыс. человек на должности почтальонов и курьеров. Размер зарплат сохранился, как и их плановое повышение, но совет директоров заморозил выплату премий правлению по итогам 2019-го, добавили в
Крупные ритейлеры с сохранением штата и размера зарплат открыли и новые вакансии. Так, в
Впрочем, бизнес все же пересмотрел многие статьи расходов.
Но предприятия продолжают наем и ищут специалистов в сфере IT, digital и
В поддержке крупными компаниями своих сотрудников и создании новых рабочих мест без сокращения старых нет ничего удивительного, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Многие из опрошенных предприятий, отметил он, не зависят от внутреннего спроса, получая львиную долю выручки от экспорта, а ведущие ритейлеры и
Сам факт наличия ресурсов для мер поддержки сотрудников косвенно подтверждает, что крупный бизнес чувствует себя в целом неплохо. Но делать выводы о последствиях кризиса рано — есть много факторов, которые могут ухудшить финансовое положение и отдельных компаний, и целых секторов экономики.
Существенным отличием нынешнего кризиса от предыдущих стала смена реакций и действий в отношении персонала, подчеркнули в
Крупные компании, обладая финансовым заделом и полем для маневра, не спешат расставаться с кадрами, согласен ведущий экономист TeleTrade Петр Пушкарев. Они понимают, что увольнение специалистов затормозит их развитие, когда ситуация нормализуется, а набор новых и их обучение обойдется намного дороже, поясняет он.
В предыдущий кризис закрытие линий финансирования
В HeadHunter отметили, что восстановительный тренд в отношении найма персонала в июне по сравнению с маем отмечается во всех сегментах бизнеса: общее число вакансий выросло на 34%, однако до прошлогодних показателей еще далеко.
Роза Алмакунова