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05:38 (мск), источник: Известия

Сохранные предприятия: корпорации отказались от сокращений и урезания зарплат

Затянуть пояса бизнесу все же пришлось — многие крупные компании сократили расходы и свернули проекты развития.

Источник: Reuters

В период пандемии и вызванного ей кризиса крупные предприятия отказались от сокращений штата и заработных плат, выяснили «Известия» по результатам опроса компаний из списка топ-50. В большинстве корпораций сохранили прежнюю численность персонала и их оклады. Впрочем, многим организациям все же пришлось приостановить выплаты бонусов топ-менеджменту. А некоторые крупные предприятия кризис заставил пересмотреть статьи расходов и перейти к экономии на командировках и канцелярских товарах.

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Стабильность рулит

Сохранить штат и оклады персонала корпорациям-гигантам из металлургической, нефтедобывающей, химической, автомобильной и других отраслей позволило стабильное финансовое положение. Например, в «Фосагро» и «Северстали», отвечая на вопрос «Известий», заверили в отсутствии увольнений и снижении доходов сотрудников. В пандемию в первой компании были созданы дополнительные рабочие места, введены премии за возросшую нагрузку и произведены выплаты в размере 20 тыс. рублей. Во второй всем работникам (кроме топ-менеджмента) выделили по в 10 тыс. рублей. В целом на эти цели обе корпорации потратили почти по 500 млн рублей.

Численность сотрудников и размеры зарплат не изменены, объявлено о втором пакете мер по поддержке персонала и регионов присутствия, рассказали в «Норникеле». Представитель «Сибура» сообщил, что холдингом принят комплекс антикризисных мер, который сохранит рабочие места сегодня и возможности для работы в будущем. В пресс-службах предприятий автомобильной промышленности — «КамАЗе» и «АвтоВАЗе» — также отметили, что не планируют сокращать штат и зарплаты.

— В компании сохранилось число сотрудников и размеры зарплат. С закрытием в ряде регионов розничных салонов связи высвободившийся персонал привлечен к работе в контакт-центрах, в которых увеличилась нагрузка из-за организации горячих линий для портала «стопкоронавирус.рф», помощи гражданам и МСП по мерам поддержки, — рассказали в «Ростелекоме».

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что под влиянием финансовых показателей банка доходы рядовых специалистов в пандемия были сохранены, а топ-менеджеров — снижены.

Там добавили, что в сложной экономической и эпидемиологической ситуации поддержат сотрудников, обеспечив стабильность на период поиска работы. В ВТБ проинформировали: дополнительные меры в части возможной оптимизации фонда оплаты труда или численности персонала рассмотрят по мере оценки эффекта пандемии на финансовый результат банка.

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В «Почте России» отметили, что в пандемию сократился не штат, а текучесть кадров: в марте и апреле уволилось на 20% меньше людей, чем год назад. С весны компания приняла 17 тыс. человек на должности почтальонов и курьеров. Размер зарплат сохранился, как и их плановое повышение, но совет директоров заморозил выплату премий правлению по итогам 2019-го, добавили в пресс-службе.

Крупные ритейлеры с сохранением штата и размера зарплат открыли и новые вакансии. Так, в пресс-службе «Ленты» рассказали, что за работу в сложных условиях 47 тыс. сотрудникам выплачена надбавка в размере 15% от оклада, а в «Ашан Ритейл Россия» были премированы отдельные команды. В группе «М. Видео-Эльдорадо» сообщили, что численность штата — 30 тыс. человек — не изменилась, а также увеличены траты на поддержку работников, их здоровье и безопасность.

Впрочем, бизнес все же пересмотрел многие статьи расходов.

Опрошенные компании отметили, что урезали и приостановили траты на различные тренинги, выставки, командировки, канцелярские товары и оргтехнику, а также свернули рекламные и маркетинговые проекты, планы по расширению.
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Но предприятия продолжают наем и ищут специалистов в сфере IT, digital и дата-аналитики, а также операторов, кассиров, водителей и курьеров.

Выводы преждевременны

В поддержке крупными компаниями своих сотрудников и создании новых рабочих мест без сокращения старых нет ничего удивительного, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Многие из опрошенных предприятий, отметил он, не зависят от внутреннего спроса, получая львиную долю выручки от экспорта, а ведущие ритейлеры и онлайн-платформы в пандемию и вовсе получили серьезный толчок к росту. Помимо этого, учитывая, что бизнес перестраивается, сокращая размеры дивидендов и расходы на развитие, в перспективе пандемия не должна сильно отразиться на их финансовых показателях, полагает эксперт.

Сам факт наличия ресурсов для мер поддержки сотрудников косвенно подтверждает, что крупный бизнес чувствует себя в целом неплохо. Но делать выводы о последствиях кризиса рано — есть много факторов, которые могут ухудшить финансовое положение и отдельных компаний, и целых секторов экономики.
Екатерина Можарова
старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА

Существенным отличием нынешнего кризиса от предыдущих стала смена реакций и действий в отношении персонала, подчеркнули в пресс-службе HeadHunter. Если раньше компании первым делом увольняли сотрудников, то в 2020-м большинство предпочли максимально сохранить штат, применив инструменты по регулированию зарплат и краткосрочную заморозку найма новых специалистов.

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Крупные компании, обладая финансовым заделом и полем для маневра, не спешат расставаться с кадрами, согласен ведущий экономист TeleTrade Петр Пушкарев. Они понимают, что увольнение специалистов затормозит их развитие, когда ситуация нормализуется, а набор новых и их обучение обойдется намного дороже, поясняет он.

В предыдущий кризис закрытие линий финансирования из-за санкций и падение рубля вынудили многие предприятия сократить персонал. Тогда за год отечественный автопром уволил 10,5% сотрудников, а банки за 2014−2016-е избавились от 20−30% специалистов, напомнил Петр Пушкарев. В 2020-м в рядах безработных в основном оказались занятые в МСП. В небольших фирмах фонд зарплаты в среднем урезан на 28%, добавил эксперт. По данным Минтруда, с марта по июнь потеряли работу 3,7 млн человек.

В HeadHunter отметили, что восстановительный тренд в отношении найма персонала в июне по сравнению с маем отмечается во всех сегментах бизнеса: общее число вакансий выросло на 34%, однако до прошлогодних показателей еще далеко.

Роза Алмакунова

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