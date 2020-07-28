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06:14 (мск), источник: РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Позднее некоторые СМИ сообщили, что допускает заморозку пенсий россиян.

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Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021—2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — добавили в Минтруде.

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