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13:52 (мск), источник: Ведомости

Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

Законопроект о перечислении в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученных денег россиян необходим для синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

Источник: Reuters

Согласно нормам Бюджетного кодекса, сейчас деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. Поэтому в Гражданский кодекс было решено внести уточнения, что конфисковано может быть не только имущество коррупционеров, но и их деньги при отсутствии доказательств того, что они получили их законно, рассказали в пресс-службе.

О планах законопроекта, разрешающего перечислять незаконно полученные деньги в ПФР, ранее сообщили «Известия». Минфин уже направил документ на рассмотрение правительства, до конца 2020 г. он может вступить в силу. Кто займется проверкой законности получения доходов, а также какие суммы могут вызвать подозрения, пока неизвестно.

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