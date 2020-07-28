Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

Согласно нормам Бюджетного кодекса, сейчас деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. Поэтому в Гражданский кодекс было решено внести уточнения, что конфисковано может быть не только имущество коррупционеров, но и их деньги при отсутствии доказательств того, что они получили их законно, рассказали в пресс-службе.
О планах законопроекта, разрешающего перечислять незаконно полученные деньги в ПФР, ранее сообщили «Известия». Минфин уже направил документ на рассмотрение правительства, до конца 2020 г. он может вступить в силу. Кто займется проверкой законности получения доходов, а также какие суммы могут вызвать подозрения, пока неизвестно.