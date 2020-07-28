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16:44 (мск), источник: Forbes

Евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс евро впервые со 2 апреля достиг отметки 85 рублей. Доллар подорожал больше чем на 90 копеек.

ЦБ: $ 71.9196   +0.33 € 84.2610   +0.49 ММВБ: $ 72.5275   +0.95 € 85.0550   +0.98
Источник: Reuters

По данным на 15.39 мск, евро на Московской бирже вырос до 85 рублей, подорожав на 93 копейки с уровня закрытия торгов в понедельник. В последний раз европейская валюта стоила 85 рублей 2 апреля.

Курс доллара также растет к рублю: доллар подорожал на 92 копейки — до 72,49 рубля. Последний раз доллар поднимался выше этой отметки 20 мая.

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются. По состоянию на 15:50, индекс Мосбиржи упал на 0,14% до 2880,76 пункта, а индекс РТС составил 1251,98 пункта, потеряв 1,12%. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне 28 июля находилась на уровне закрытия предыдущей сессии — $43,9 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 0,3%, до $41,68 за баррель.

На рубль продолжает давить конвертация дивидендов российских компаний, которую не покрывают продажи валюты Минфином, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Как только завершатся все крупные выплаты акционерам, которые будут конвертированы в валюту, давление на рубль ослабнет и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на укрепление, считает он.

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В свою очередь экономист «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что в следующем месяце рубль продолжит умеренно слабеть. «В перспективе августа ожидаем, что курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,5−74 рублей за доллар, ослабление к 75 рублям и ниже при ухудшении, например, санкционного фона по РФ также не может исключаться, курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82−86 рублей», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что давление на рубль может усиливаться в случае коррекции рыночного оптимизма «как из-за вирусной плоскости, так и новых витков эскалации в отношениях США и Китая».

Основным риском для курса российской валюты остается геополитика, отметил Покатович. В пользу рублевого ослабления в августе продолжат выступать и такие факторы, как дальнейшее ослабление счета текущих операций, а также вектор дальнейшего движения ключевой ставки, которая может продолжить снижение, заключил он.

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