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20:35 (мск), источник: Ведомости

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в законодательство о перечислении конфискованных денег в Пенсионный фонд России будут касаться только тех граждан, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Источник: AP 2020

Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Минюста, который разработал соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон о противодействии коррупции.

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«К таким лицам относятся лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы и иные лица», — пояснили в министерстве.

Изъятие средств будет производиться в случае, если на счета подотчетных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей будут поступать средства в сумме, превышающей их общий доход за отчетный период и предшествующие два года, и если законность их получения не подтверждена.

В Минюсте отметили, что в июле 2020 года законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс. Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.

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