Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Минюста, который разработал соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон о противодействии коррупции.
«К таким лицам относятся лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы и иные лица», — пояснили в министерстве.
Изъятие средств будет производиться в случае, если на счета подотчетных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей будут поступать средства в сумме, превышающей их общий доход за отчетный период и предшествующие два года, и если законность их получения не подтверждена.
В Минюсте отметили, что в июле 2020 года законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс. Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.