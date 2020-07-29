04:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Счетная палата прошлась по закупкам
Госаудиторы признали контрактную систему недостаточно эффективной.
На закупки государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) в 2014—2019 годах пришлась примерно треть российского ВВП, следует из проведенного Счетной палатой (СП) мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок.
Для сравнения, в странах ОЭСР доля закупок составляет 12% ВВП, ЕС — 18−20%. По словам аудитора Алексея Каульбарса, весомая доля госзакупок в российском ВВП свидетельствует о значительном влиянии государства на совокупный спрос продукции и «больших потенциальных возможностях для его стимулирования». При этом, по его словам, потенциал закупок не раскрыт — «создать эффективную систему регулирования всего “жизненного” цикла закупок так и не удалось».
Аудиторы считают, что регуляторы не учитывают интересы участников закупок: для госорганов эффективной считается закупка при высоких показателях конкуренции, тогда как для участников — качество товара и выполненный в срок контракт. При этом
Сохраняется существенная доля закупок у единственного поставщика: сумма таких контрактов выросла на 11,5% и составила 1,7 трлн руб. При этом рост доли таких неконкурентных закупок (76%) обеспечивают несостоявшиеся конкурентные процедуры
Отметим, эксперты Высшей школы экономики неоднократно указывали, что высокие показатели несостоявшихся закупок свидетельствуют об отсутствии реальной конкуренции на ряде рынков, а негибкость законодательства о госзакупках стимулирует добросовестных участников рынка симулировать конкуренцию, в том числе привлекать к торгам подставных участников (см. «Ъ» от 17 декабря 2019-го и 22 апреля этого года).
Госаудиторы указывают на сложность и нестабильность ФЗ-44: закон «ежегодно подвергается доработкам, большая часть которых носит принципиальный характер».
Отметим, впрочем, что инициативы Минфина в последние годы направлены именно на упрощение закупок. Давно обещанные масштабные поправки, в том числе по сокращению числа процедур, ведомство после многочисленных доработок планирует внести в Госдуму этой осенью.
Результаты от уже сделанных изменений госаудиторы оценивать не спешат. Принятые в 2019 году поправки направлены на упрощение контрактации для реализации нацпроектов, но мониторинг реализации нацпроектов показал, что риски недостижения результатов по ним связаны в том числе с несовершенством контрактной системы. Речь идет о затяжных процедурах, позднем заключении контрактов и нарушении их условий. На региональном уровне риски усугубляет низкая квалификация кадров, работающих с закупочной документацией.
При этом регулятор отмечает, что качественные критерии эффективности закупок, о важности которых пишет СП, в госзаказе есть: речь идет об обязанности заказчика прописывать требования к качеству поставок при описании закупки и о последующей проверке качества при приемке и экспертизе товаров.
Диана Галиева