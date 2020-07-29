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12:26 (мск), источник: РИА Новости

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Трубоукладчик «Академик Черский», который, как ожидается, продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2», перестал принадлежать «Газпрому», следует из материалов компании.

Источник: РИА "Новости"

В июне стало известно, что судном владеет Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который, в свою очередь, входил в группу «Газпром». Однако в последнем списке газовой компании об аффилированных лицах, опубликованном 30 июня, фонд уже не значится.

При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом и значится в Едином государственном реестре под прежним названием.

«Газпром» приобрел судно «Академик Черский» в 2015 году. С 2016-го оно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота». Сейчас трубоукладчик стоит в немецком порту Мукран — логистической базе «Северного потока — 2».

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступают США, продвигающие в странах Евросоюза свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, участвующих в строительстве, немедленно прекратить работы. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке деятельности.

На прошлой неделе американский сенат одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении трубопровода.

Россия неоднократно заявляла, что проект носит исключительно коммерческий характер и выгоден европейским партнерам.

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