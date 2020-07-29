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11:31 (мск), источник: ТАСС

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Первые места в списке заняли бренды Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость бренда американской корпорации Netflix, предоставляющей услуги потокового вещания, за год выросла на 72% и составила $26,7 млрд. Такая оценка приводится в опубликованном во вторник журналом Forbes рейтинге самых дорогих брендов мира.

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На первых местах списка, как и годом ранее, расположились соответственно бренды Apple стоимостью $241,2 млрд, Google ($207,5 млрд), Microsoft ($162,9 млрд), Amazon ($135,4 млрд) и Facebook ($70,3 млрд). Следом идут Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's. Годом ранее в десятку лидеров также входила марка Toyota, однако в этом году, потеряв 7% стоимости, она заняла только 11 место. Louis Vuitton, ранее не входивший в десятку самых дорогих брендов, подорожал на 20%, заняв таким образом девятую строчку.

Из десятки лидеров только Facebook и Samsung потеряли в стоимости 21% и 5% соответственно, остальные марки стали дороже. Netflix, показавший за год самый большой рост в 72%, расположился на 26 месте. Также в стоимости значительно прибавили Chanel (рост на 42%), Amazon (40%), Microsoft (30%), Paypal (24%).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составила $2,54 трлн.

Более 50 из них принадлежат американским компаниям, 10 брендов — из Германии, девять — из Франции, на Японию и Швейцарию приходятся шесть и пять соответственно. Наиболее представлены в перечне марки технологических компаний: в списке их 20. 14 брендов принадлежат фирмам финансовых услуг, 11 — автомобильного сектора, восемь — сфере продаж.

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