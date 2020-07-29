Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

«Санкции так влияют на российскую экономику, потому что не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции. Именно на финансовом рынке. И как только нас оттуда отжимают <…>, сразу же возникает болевой эффект», — сказал он.
По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций — всего четверо.
Бизнесмен не назвал эту четверку по именам. Он отметил, что речь идет об организационной проблеме.
«Мы с 2014—2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать. Платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы. Я уже не говорю про цифровые активы и про все, что связано с новыми цифровыми технологиями», — отметил бизнесмен.
«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — уверен он.
Бизнесмен ответил на требование Минфина США отстранить его от принятия решений в группе ГАЗ. «В настоящий момент у меня нет никакого выбора. Если будет стоять вопрос о выводе предприятия из-под санкций или мой контроль, конечно, я выберу выход предприятия из-под санкций», — заявил он.
Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года по двум формальным основаниям. Он якобы действовал «от имени/в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации; «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»).
Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.
В январе 2019 года Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как Дерипаска снизил свои доли участия в них. При этом в ведомстве подчеркнули, что и после снятия санкций с компаний ограничения, касающиеся самого бизнесмена, будут сохранены. В связи с этим тот подал в суд в Вашингтоне к Минфину иск, рассмотрение которого продолжается.
В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с Дерипаски.