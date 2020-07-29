19:42 (мск), источник: m24.ru
В Москве передвинули водонапорную башню для строительства жилого комплекса
Постройка датируется концом XIX века.
В Москве передвинули старинную водонапорную башню для строительства жилого комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на
Постройка башни датируется концом XIX века. Сообщается, что в проект жилого комплекса «Шереметьевский» входит сохранение ценных исторических объектов. Он строится на бывшей территории завода на Складочной улице.
Уточняется, что, кроме башни, планируется перемещение модельной мастерской и фасадных элементов сборочного корпуса.
«Работы проводятся совместно с архитектурными бюро и специализированными организациями. Процесс планируется завершить до конца года», — сообщили в компании.
Ранее стало известно, что в столице планируется капитальный ремонт многоквартирного дома 1928 года постройки на улице Доватора. Он рассматривается как исторически ценный градоформирующий объект.