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19:42 (мск), источник: m24.ru

В Москве передвинули водонапорную башню для строительства жилого комплекса

Постройка датируется концом XIX века.

В Москве передвинули старинную водонапорную башню для строительства жилого комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ПИК, инициировавшей перенос.

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Постройка башни датируется концом XIX века. Сообщается, что в проект жилого комплекса «Шереметьевский» входит сохранение ценных исторических объектов. Он строится на бывшей территории завода на Складочной улице.

Уточняется, что, кроме башни, планируется перемещение модельной мастерской и фасадных элементов сборочного корпуса.

«Работы проводятся совместно с архитектурными бюро и специализированными организациями. Процесс планируется завершить до конца года», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что в столице планируется капитальный ремонт многоквартирного дома 1928 года постройки на улице Доватора. Он рассматривается как исторически ценный градоформирующий объект.

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