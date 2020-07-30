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06:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Рыбное место. Почему до наших столов не доплывают дешёвые треска и сёмга?

Наши корабли, пугаясь проверок чиновников и заполнения множества бумаг, продают свой улов в Норвегии. В магазинах периодически предлагают подделки деликатесов и красиво выкладывают на лёд размороженную сёмгу под видом свежей. Что же следует сотворить, дабы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки? лов жителей России исчезла вкусная и недорогая рыба?

Источник: Reuters

«Раньше рядом с портом комбинат рыбную муку делал — над городом круглосуточно густой запах рыбы висел, — рассказывает матрос Александр Волков, работающий на траулере. — Когда в 1990-е рыбообрабатывающая промышленность накрылась, мы вздохнули свободно: кроме тысяч людей, лишившихся работы. У нас в Мурманске в советское время треску за еду не считали — кошек ею кормили. А сейчас даже минтай несчастный по ценам как деликатес».

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Ещё несколько лет наши рыбаки прямо в море «сплавляли» свой улов Норвегии, норвежцы обрабатывали российскую рыбу (солили, коптили, консервировали) и… продавали её обратно в РФ в 3 раза дороже. С тех пор ситуация улучшилась, но не сказать, чтобы ах. Приехав в Мурманск, обозреватель «АиФ» попытался разобраться: когда на наших столах появится свежая и дешёвая рыба?

Фальшивая печень

На первый взгляд в городе всё прекрасно: рыбных магазинов хватает и ассортимент приличный. На прилавках сёмга — в среднем 900 руб. за кило, копчёный палтус (1000 руб. за 1 кг), и креветки по 400 целковых. Треска свежая, а вот почти вся другая рыба — мороженая. «Это вам в Москве и Питере шоу делают», — снисходительно поясняют мне на Ленинском рынке Мурманска.

Приходишь в супермаркет, рыба типа охлаждённая на льду красиво лежит. На самом деле её в подсобке тупо размораживают каждый день: вкус, словно вату жуёшь. Кораблям из океана до берега неделю ходу, как они рыбу-то довезут, если не заморозят?

Ещё один продавец вспомнил: некие «товарищи из Средней Азии» организовали кустарное производство консервов из печени трески. «Варят в тазиках на кухне, отправляют по России. Это не печень, а ерунда полная. Но на банке написано: «Произведено в Мурманске».

«Приезжаю в Липецк, вижу в продаже палтус по 500 руб. за кило, — возмущается зампредседателя колхоза “Беломорский рыбак” Олег Шептицкий. — Слишком дёшево, странно. Да это же синяя зубатка, которая у нас по 70−100 руб. идёт! Вот как в торговых сетях обманывают».

Проблема высоких цен на рыбу в России в следующем: 90% трески и пикши наши рыбаки продают в заграничных городах, — объясняет пресс-секретарь рыбного порта Мурманска Алексей Бакуменко.
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— «Причины просты — и оплата в валюте, и лёгкость оформления. Едва рубль падает, мы сразу думаем: о, теперь меньше рыбы привезут. При СССР оборот порта был 1,5−2 млн т морепродуктов в год, а сейчас — 215 тыс. В 1944 г., когда немцы бомбили Мурманск, часть рыбфлота мобилизовали на нужды фронта, порт принимал грузы ленд-лиза: но рыбы добывали столько же. Наш минус — уйма контролирующих органов. При таком раскладе рыбаку проще выгрузиться в Норвегии — и уровень сервиса выше, и денег больше, и бумаги заполнять почти не надо, и дикого количества проверяющих нет. Однако, выгружая рыбу за рубежом, наши капитаны обеспечивают работой иностранцев. А тут свои люди зарплату теряют».

«Креветку накручивают»

На проверяющих жалуются все рыбаки без исключения. Сдали в портовые холодильники рыбу весом на 100 г больше — нарушение. Рыбак засолил себе одну камбалу — нарушение. Суп из трески сварили матросы на борту (!) — нарушение: надо улов целиком сдавать.

Столько крови пьют, — сокрушается Олег Шептицкий. — Привезли мы 214 т креветки, выгрузили в холодильник порта Мурманска — оказался перевес 30 кило. Моментально штраф. У норвежцев 2−3 т перевеса не проблема. Наших рыбаков вынуждают продавать улов за границей, вот дешёвой рыбы в магазинах и нет.
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Рыболовецкие суда разделяются на «океанические» (плавают далеко) и «прибрежные» (плавают рядом). «Прибрежники» и есть основной поставщик свежей рыбы и морепродуктов — я сам видел, как в порту в ящиках со льдом выгружают пикшу. Но у таких корабликов квота улова маленькая — они быстро её исчерпывают.

«Полный бред, — возмущается глава рыбацкого посёлка Териберка Елена Крывонос. — По закону любой человек может поймать 100 кг рыбы в сутки. Но ДЛЯ СЕБЯ. Продавать её он не имеет права. Почему?! В норвежском Киркенесе причал, “частник” подходит к нему, тут же врач проверяет улов, на месте и рыночек. Ну и отчего у нас так не сделать? Пусть люди наконец-то свежей рыбы нормально поедят!».

«Нам создают сложности на пустом месте, — считает Олег Шептицкий. — Цены для хранения морепродуктов в холодильнике порта Мурманска безумные.

За треску берут 35 руб. за 1 т, а за креветку — 98 руб. Через 15 дней цена удваивается, через месяц — утраивается! А в итоге за всё заплатит покупатель в магазине.

Мы продаём креветку за 400 руб. за 1 кг, но в супермаркете она в 2 раза дороже! Посредники слишком уж много накручивают. Между тем цены во всём мире на рыбу упали, рестораны во время эпидемии COVID-19 3 месяца не работали. Сёмга стоила 3200—3500 долл. за 1 т, уже подешевела на 800 баксов, а магазины за неё прежние деньги дерут".

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В «рыбных местах» Мурманска — в частности на «точке» с несколькими киосками за городом (у столба с крупной надписью: «СЁМГА»), работники недовольны: многие сорта рыбы дорожают едва ли не каждый год, и потребитель берёт её неохотно. «Похоже, сёмгу скоро в ювелирных магазинах начнут продавать», — нервничает продавщица Надежда. Оно и верно. Если отправлять треску и лосося сугубо за границу, где уж нашим пенсионерам да и другим людям с небольшим достатком рыбкой себя побаловать.

Исчезновение лосося

Правда, губернатору Мурманской области Андрею Чибису удалось улучшить ситуацию, запустив пробный проект «Наша рыба». По городу открылось несколько рыбных магазинов с божеской стоимостью морепродуктов. Там (в этом я убедился лично) всегда полно народу, стоят очереди. Цены щадящие — треска по 209 руб., выкладывают на прилавки не мороженую, а охлаждённую рыбу именно «прибрежного» улова.

«Нашей целью являлась продажа свежего продукта, — объясняет заместитель губернатора области Дмитрий Филиппов. — Был такой ажиотаж! Люди, вероятно, подумали: это в первый и последний раз. За 3 дня скупили весь объём рыбы, какой мы думали продавать месяц. Хотели открыть рыбный рынок в портовой зоне, но она закрыта пограничной охраной, нуждается в обновлении и ремонте. Сделали ярмарку в другом месте: моряки могут продавать улов прямо с кораблей. Нужно упростить продажу рыбы, уменьшить число бумаг — создавать рабочие места в РФ, дабы рыбаки платили налог у себя дома».

К сожалению, на данный момент в магазинах РФ часто продаётся перемороженная рыба, каковую наши траулеры «загнали» в море иностранцам, а те успешно перепродают нам же. Обидно. Ведь у нас столько морей, одного лосося-то видов имеется тьма-тьмущая. Вот только недорогая и вкусная отечественная рыба до жителей России по большей части почему-то не доходит. Опыт Мурманска показал: ситуацию можно если не переломить, то хотя бы улучшить. Треска, сёмга, форель запросто вернутся на наши столы, подешевев как минимум вдвое. Но лишь в том случае, если мы уберём кучу документов и бессмысленных проверок чиновников.

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