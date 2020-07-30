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10:36 (мск), источник: Life.ru

30 тысяч в год и не только. Какие сейчас можно получить скидки на коммунальные платежи

Более чем девять миллиардов рублей перераспределят между регионами для предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. Лайф разбирался, кто имеет право на скидку за коммунальные платежи, на какие суммы можно снизить выплаты и что для этого нужно сделать.

Источник: РИА "Новости"

Постановление о перераспределении более девяти миллиардов рублей на льготы по ЖКУ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства. Поясняется, что речь идёт о льготах для отдельных категорий населения — ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% от стоимости услуг ЖКХ. Оставшуюся сумму берёт на себя государство.

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В целом льготы на оплату коммунальных услуг могут значительно различаться в зависимости от региона. Например, в ряде областей существенные субсидии на оплату коммунальных услуг могут предоставлять специалистам, которые приехали на работу в сельскую местность. Многодетным семьям могут предоставлять скидку в 30% на оплату электричества, воды, газа и других коммунальных услуг.

В результате экономия может получиться достаточно серьёзной. К примеру, коммунальные платежи для большой семьи, которая расходует много воды и света, за трёхкомнатную квартиру могут составить порядка восьми-десяти тысяч рублей в месяц. Это 96−120 тысяч в год. Таким образом, за год, получая субсидию, можно сэкономить порядка 30 тысяч рублей.

— Льготы на услуги ЖКХ устанавливаются и на федеральном, и на региональном уровне. Федеральным законодательством предусматриваются скидки для семей погибших военнослужащих (60%), инвалидов всех групп, а также семей с детьми-инвалидами, ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий (50%), — поясняет руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Как правило, на региональном уровне устанавливают льготы для многодетных и малоимущих семей, сирот и пенсионеров.

Некоторые пенсионеры могут оплачивать только 50% от квитанции ЖКХ. Это участники ВОВ, боевых действий, инвалиды и «чернобыльцы».

Что касается других категорий пенсионеров, то они могут получать право на льготы по оплате определённых коммунальных услуг. Например, на региональном уровне могут компенсировать расходы на уплату взноса на капитальный ремонт. Одиноким неработающим пенсионерам старше 70 лет — 50%, 80 лет — 100%. Допустим, если человек платит в месяц взнос в размере 700 рублей, то только на этой графе в квитанции можно сэкономить от четырёх до восьми тысяч в год.

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Также на региональном уровне пожилым людям могут полностью компенсировать оплату за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Стоит отметить, что получить многие льготы можно только в заявительном порядке. Они не назначаются автоматически. Узнать о возможных льготах можно, например, на сайте «Госуслуги» или обратившись в МФЦ.

— Субсидия на услуги ЖКХ начисляется с момента обращения гражданина, — рассказывает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. — Надо учитывать, что если право на её получение возникло раньше, то выплаты за прошедшие месяцы осуществляться не будут.

Кстати, сократить расходы на коммунальные платежи могут и самые рядовые потребители, которые права на льготы от государства не имеют. Для этого порой просто достаточно выбрать способ оплаты без комиссии. Один из вариантов — перечислять платежи напрямую производителю услуг. Второй — выбрать банк, где можно оплатить квитанцию без комиссии. Таким образом за год можно сэкономить порядка тысячи рублей.

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