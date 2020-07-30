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12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Здравницам не хватило кэшбэка

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) предлагает изменить правило, по которому туристы в рамках программы должны размещаться только в объектах, прошедших классификацию, которой нет у более трети санаториев. Но для самой госпрограммы роль здравниц в любом случае была бы незначительной.

АОТ обратилась в Ростуризм с предложением обеспечить возможность получения кэшбэка для санаториев в рамках федеральной программы поддержки внутреннего туризма. Копия письма есть у «Ъ». В АОТ поясняют, что, согласно существующим планам, туристы смогут получать выплаты только за отдых в средствах размещения, которые прошли предусмотренную законом об основах туристкой деятельности классификацию. Эта процедура — обязательная для гостиниц, но санатории проходят ее в добровольном порядке. По оценкам АОТ, сертификат получили менее трети объектов.

Медицинский директор ассоциации Михаил Данилов объясняет, что классификацию обычно проходят здравницы, чей номерной фонд соответствует категории «четыре-пять звезд».
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Объекты уровня «три звезды» и ниже обычно позиционируются как санатории с качественным лечением, а критерием качества для них выступает наличие медицинской лицензии. По данным Ростуризма, всего в РФ около 700 классифицированных санаториев. Близкий к ведомству источник «Ъ» объясняет, что агентство традиционно выступает за сертификацию всех средств размещения, что облегчает учет и анализ существующих объектов. Он считает, что ситуация в дальнейшем может стимулировать здравницы проходить сертификацию.

Программу кэшбэка для туристов за организованный отдых в России премьер Михаил Мишустин анонсировал 22 июля. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), акция займет до семи дней.

За покупку туров, предполагающих не менее чем пятидневный отдых в России с 15 августа по 20 декабря, оплатившие услуги картой «Мир» туристы смогут получить выплату из средств федерального бюджета.

За тур стоимостью 25−50 тыс. руб. на карту вернется 5 тыс. руб., за поездку на 50−75 тыс. руб.— 10 тыс. руб., за более дорогие туры — 15 тыс. руб. В программе участвуют все регионы, но для семи из них (Республика Алтай, Калининградская область, Крым, Севастополь, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края) кэшбэк будет доступен при покупке туров с заездом с 1 октября. Пакетный тур должен включать размещение и транспортное обслуживание, в частности — в рамках экскурсионных программ.

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Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что здравницы — не единственные объекты, туры в которые не смогут участвовать в программе.

С аналогичной проблемой столкнулись турбазы, в которых располагаются путешественники, выбирающие экомаршруты.

Но топ-менеджер считает, что доля здравниц и турбаз в программе в любом случае не была бы высокой: на них приходится около 10% размещения. «Аудитория санаториев менее зависима от кэшбэка: это более дорогое размещение, которое люди выбирают по медицинскому профилю, и программа вряд ли бы заметно стимулировала спрос», — рассуждает он.

Но Ромашкин признает, что в этом сезоне положение здравниц оказалось хуже, чем отелей: объем бронирований в части профильных регионов на 25−30% ниже прошлогоднего. Такую динамику топ-менеджер связывает с необходимостью предоставлять справку об эпидемиологическом окружении и возрастом аудитории.

В сегменте много клиентов старше 65 лет, они опасаются совершать поездки из-за риска заражения COVID-19.
Сергей Ромашкин
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В АОТ указывают, что в текущей ситуации заметную поддержку отрасли дал бы и рост спроса на 10%.

Участие в программе санаториев — не единственное предложение АОТ Ростуризму. Организация также просит предусмотреть участие в программе турагентов.

С этой идеей раньше выступали и туроператоры. По оценкам АТОР, через агентства некоторые участники рынка продают до 60% туров. В Ростуризме поясняли, что обеспечивать участие агентов в программе туроператоры должны самостоятельно, например, с помощью специальных личных кабинетов на собственных сайтах.

Но Ромашкин предупреждает, что времени для разработки решения у участников рынка немного: «Скорее речь пойдет о том, что агенты в присутствии туриста будут с помощью его карты бронировать тур на сайте оператора, делая какую-то пометку в примечаниях».

Дополнительным ограничением для участников рынка станет то, что принявшие участие в выплате кэшбэка туроператоры не смогут получать поддержку по другим госпрограммам в этом году.

Так акция станет менее интересной для крупных игроков с собственной полетной программой, рассчитывающих на субсидирование чартерных перевозок.

Александра Мерцалова

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