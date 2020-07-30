12:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Здравницам не хватило кэшбэка
Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма.
Большинству из переживающих заметный спад спроса
АОТ обратилась в Ростуризм с предложением обеспечить возможность получения кэшбэка для санаториев в рамках федеральной программы поддержки внутреннего туризма. Копия письма есть у «Ъ». В АОТ поясняют, что, согласно существующим планам, туристы смогут получать выплаты только за отдых в средствах размещения, которые прошли предусмотренную законом об основах туристкой деятельности классификацию. Эта процедура — обязательная для гостиниц, но санатории проходят ее в добровольном порядке. По оценкам АОТ, сертификат получили менее трети объектов.
Объекты уровня «три звезды» и ниже обычно позиционируются как санатории с качественным лечением, а критерием качества для них выступает наличие медицинской лицензии. По данным Ростуризма, всего в РФ около 700 классифицированных санаториев. Близкий к ведомству источник «Ъ» объясняет, что агентство традиционно выступает за сертификацию всех средств размещения, что облегчает учет и анализ существующих объектов. Он считает, что ситуация в дальнейшем может стимулировать здравницы проходить сертификацию.
Программу кэшбэка для туристов за организованный отдых в России премьер Михаил Мишустин анонсировал 22 июля. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), акция займет до семи дней.
За тур стоимостью 25−50 тыс. руб. на карту вернется 5 тыс. руб., за поездку на 50−75 тыс. руб.— 10 тыс. руб., за более дорогие туры — 15 тыс. руб. В программе участвуют все регионы, но для семи из них (Республика Алтай, Калининградская область, Крым, Севастополь, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края) кэшбэк будет доступен при покупке туров с заездом с 1 октября. Пакетный тур должен включать размещение и транспортное обслуживание, в частности — в рамках экскурсионных программ.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что здравницы — не единственные объекты, туры в которые не смогут участвовать в программе.
С аналогичной проблемой столкнулись турбазы, в которых располагаются путешественники, выбирающие экомаршруты.
Но
Но Ромашкин признает, что в этом сезоне положение здравниц оказалось хуже, чем отелей: объем бронирований в части профильных регионов на 25−30% ниже прошлогоднего. Такую динамику
В сегменте много клиентов старше 65 лет, они опасаются совершать поездки
из-зариска заражения COVID-19.
В АОТ указывают, что в текущей ситуации заметную поддержку отрасли дал бы и рост спроса на 10%.
Участие в программе санаториев — не единственное предложение АОТ Ростуризму. Организация также просит предусмотреть участие в программе турагентов.
С этой идеей раньше выступали и туроператоры. По оценкам АТОР, через агентства некоторые участники рынка продают до 60% туров. В Ростуризме поясняли, что обеспечивать участие агентов в программе туроператоры должны самостоятельно, например, с помощью специальных личных кабинетов на собственных сайтах.
Но Ромашкин предупреждает, что времени для разработки решения у участников рынка немного: «Скорее речь пойдет о том, что агенты в присутствии туриста будут с помощью его карты бронировать тур на сайте оператора, делая
Так акция станет менее интересной для крупных игроков с собственной полетной программой, рассчитывающих на субсидирование чартерных перевозок.
Александра Мерцалова