20:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Вирус вышел в рекордный убыток
Экономика США во втором квартале не досчиталась десятой части.
Размер американской экономики во втором квартале нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2019-го сократился на 9,5%, в годовом же исчислении спад ВВП составил рекордные 32,9%. Сильнее всего просело потребление и капвложения, при этом чистый экспорт и увеличение госрасходов частично сдержали падение. Эксперты ждут, что уже по итогам третьего квартала восстановительный рост ВВП США может составить до 20% в годовом исчислении, но предупреждают о рисках для рынка труда
ВВП США во втором квартале нынешнего года сократился на 32,9% в годовом исчислении (то есть таким было бы падение, если бы этими темпами показатель сокращался в течение всего года). В первом квартале в таком исчислении спад был гораздо менее глубоким — 5%. Обнародованный показатель оказался несколько лучше ожиданий —
«Потребуются годы, чтобы полностью компенсировать нанесенный ущерб, при этом показатели деловой активности указывают на сильный рост по итогам третьего квартала — в годовом исчислении он может превысить 20%», — отмечают в Capital Economics.
В то же время
За полугодие экономика США просела на 10,6% в годовом исчислении, тогда как в Германии спад составил 11,9%, однако влияние пандемии еще не исчерпано — на этих выходных заканчивается действие программы по предоставлению пособий в $600 в неделю (его получали 31,8 млн человек), напоминают в ING Bank. Новые ограничения также могут оказать негативное влияние на уровень занятости.
Заметим, в среду на взаимосвязь развития пандемии и состояния экономики указали и в ФРС, отметив, что кризис общественного здравоохранения окажет значительное влияние в краткосрочной перспективе и несет в себе существенные риски для экономики в среднесрочной перспективе. Регулятор также продлил программы экстренного кредитования до конца года. Согласно последнему прогнозу ФРС, спад экономики США в нынешнем году составит 6,5%.
Татьяна Едовина