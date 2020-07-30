Вирус вышел в рекордный убыток

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20:29 (мск), источник: Коммерсантъ

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Экономика США во втором квартале не досчиталась десятой части.

Источник: Reuters

Размер американской экономики во втором квартале нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2019-го сократился на 9,5%, в годовом же исчислении спад ВВП составил рекордные 32,9%. Сильнее всего просело потребление и капвложения, при этом чистый экспорт и увеличение госрасходов частично сдержали падение. Эксперты ждут, что уже по итогам третьего квартала восстановительный рост ВВП США может составить до 20% в годовом исчислении, но предупреждают о рисках для рынка труда из-за введения новых ограничений.

ВВП США во втором квартале нынешнего года сократился на 32,9% в годовом исчислении (то есть таким было бы падение, если бы этими темпами показатель сокращался в течение всего года). В первом квартале в таком исчислении спад был гораздо менее глубоким — 5%. Обнародованный показатель оказался несколько лучше ожиданий — консенсус-прогноз экспертов составлял минус 34,5%. Ко второму кварталу прошлого года ВВП США сократился на 9,5%.

  • Сильнее всего — на 34,6% в годовом исчислении сократилось потребление, в том числе в сфере услуг — на 43,5%.
  • Капвложения были урезаны на 27%, инвестиции в жилье — на 40% (но этот показатель показывает быстрое восстановление спроса).
  • Экспорт упал на 64%, импорт — на 53% (но сальдо торгового баланса при этом оказалось положительным).
  • Госрасходы выросли на 2,7%.

«Потребуются годы, чтобы полностью компенсировать нанесенный ущерб, при этом показатели деловой активности указывают на сильный рост по итогам третьего квартала — в годовом исчислении он может превысить 20%», — отмечают в Capital Economics.

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В то же время из-за появления новых вспышек заболевания в США и ограничений, принятых в июле, продолжение V-образного восстановления экономики маловероятно, полагают в центре.

За полугодие экономика США просела на 10,6% в годовом исчислении, тогда как в Германии спад составил 11,9%, однако влияние пандемии еще не исчерпано — на этих выходных заканчивается действие программы по предоставлению пособий в $600 в неделю (его получали 31,8 млн человек), напоминают в ING Bank. Новые ограничения также могут оказать негативное влияние на уровень занятости.

Заметим, в среду на взаимосвязь развития пандемии и состояния экономики указали и в ФРС, отметив, что кризис общественного здравоохранения окажет значительное влияние в краткосрочной перспективе и несет в себе существенные риски для экономики в среднесрочной перспективе. Регулятор также продлил программы экстренного кредитования до конца года. Согласно последнему прогнозу ФРС, спад экономики США в нынешнем году составит 6,5%.

Татьяна Едовина

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