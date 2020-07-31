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10:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На свой страх и рейс

Российские путешественники открывают международное авиасообщение.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками. Стоимость билетов на ближайшие рейсы значительно выше, чем во второй половине месяца, а расписание продолжает корректироваться. Так, клиенты «Аэрофлота» массово сообщают об отмене части рейсов в Стамбул, из-за чего некоторые из них, живущие в регионах, потеряли свои билеты на внутренние рейсы до Москвы — одного из трех городов РФ, откуда можно вылететь за рубеж. Список таких городов, по данным «Ъ», пока расширять не планируется.

Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, но тем россиянам, которые спешат выбраться за границу в начале августа, придется существенно переплатить. Напомним, что сначала можно будет полететь в Стамбул, Анкару, Лондон и Занзибар (Танзания), а рейсы будут доступны только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 10 августа можно будет также напрямую направиться на наиболее популярные турецкие курорты: Анталью, Бодрум и Даламан.

Поскольку после прилета в Великобританию туристам придется две недели провести в карантине, а Танзания по-прежнему остается экзотическим направлением, основную долю зарубежных авиарейсов составят полеты в Турцию. Но с ними уже возникли проблемы.

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В Tutu.ru сообщили, что некоторые авиакомпании начали менять заявленное ранее расписание и отменять рейсы в первых числах августа. А в социальных сетях можно найти множество сообщений об отменах части рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул и обратно. В качестве причины сообщается, что рейс отменен «в связи с отсутствием разрешения на международные полеты». При этом о начале авиасообщения с Турцией правительство РФ официально объявило 24 июля. Часть пользователей говорят, что они смогли перебронировать билеты на другую дату. Но многие пассажиры, которые планировали лететь из регионов с пересадкой в Москве, остаются с этими внутрироссийскими билетами на руках и не могут обменять их на деньги.

В «Аэрофлоте» не ответили «Ъ».

Возможная причина действий «Аэрофлота» — стремление добиться максимального заполнения самолетов, чтобы повысить рентабельность рейсов, предполагают эксперты.
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Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что в Европе с мая было много случаев, когда авиакомпании продавали билеты, не имея гарантий выполнения рейсов, «а иногда и точно зная, что их не будет: это было способом сбора средств, фактически кредитования».

В России билеты на ближайшие зарубежные рейсы были почти полностью раскуплены сразу после объявления об открытии международного авиасообщения, констатирует Ланецкий, что происходило во всех странах, которые ограничивали полеты. В то же время пассажиропоток и на «хороших направлениях», в числе которых Стамбул, сейчас восстановился в лучшем случае на 60%, то есть «Аэрофлот» вполне может сократить две частоты из пяти, заключает Ланецкий.

Схожих проблем с билетами других авиакомпаний, которые возобновят полеты в Стамбул с 1 августа («Победа», а также турецкие Turkish Airlines и Pegasus), «Ъ» обнаружить не удалось. S7 Airlines пока продает только билеты на рейсы в Анталью и Даламан, «Россия» — в Анталью.

По данным «Ъ», пока власти не планируют расширять список российских городов, из которых возможны зарубежные полеты.
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Глава оперштаба по коронавирусу, вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля говорила, что власти будут «очень внимательно следить за эпидемиологической ситуацией во всех городах России, куда традиционно прилетают самолеты». Тот факт, что жителям регионов необходимо планировать пересадку на территории РФ, создает для них дополнительные риски в условиях меняющегося расписания.

Еще большие риски существуют при покупке билета на рейсы в страны, полеты в которые официально не открыты. Так, «РИА Новости» 30 июля сообщило, что Общероссийское объединение пассажиров попросило Росавиацию запретить «Аэрофлоту» продавать такие билеты. «Пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение от авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет» и не могут вернуть деньги, так как авиакомпания им предлагает вместо этого ваучеры на будущие полеты, говорится в обращении. В основном жалобы касались рейсов в ЕС, который 30 июля вновь оставил границы закрытыми для граждан РФ (решение принимается раз в 15 дней).

Немедленно лететь за границу не только рискованно, но и дорого: цены на билеты в первой половине августа существенно выше, чем во второй, подсчитали в Tutu.ru.
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Так, на полет из Москвы в Стамбул в первую неделю августа цены начинаются от 15 тыс. руб. (на некоторые даты нижняя планка на уровне 26 тыс. руб.), а на более поздние даты — от 10−12 тыс. руб. В день начала полетов на турецкие курорты — 10 августа — в Анталью можно улететь за 24−25 тыс. руб., а во второй половине месяца — от 8−10 тыс. руб. Из Петербурга в Стамбул самый дешевый билет на рейс 2 августа сейчас стоит 46 тыс. руб. Но уже 10 августа цены начинаются от 9−11 тыс. руб. за билет в одну сторону. С 10 августа стоимость билетов из Петербурга в Бодрум стартует с 16 тыс. руб., в Анталью — 15−18 тыс. руб., при этом с 20 августа можно улететь уже за 10−11 тыс. руб. Из Ростова-на Дону в Стамбул цены начинаются от 11−12 тыс. руб., в Анкару — от 24−26 тыс. руб., в Анталью и Даламан — от 13−15 тыс. руб.

В Лондон из Москвы и Петербурга можно улететь, потратив от 9−10 тыс. руб. Самый дешевый билет из Москвы в Занзибар обойдется в 30 тыс. руб. (вылет 24 августа), но есть даты, когда цены начинаются от 60 тыс. руб.

Ольга Никитина

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