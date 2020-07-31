Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
16Как выглядят самые смешные снимки животных
10:16 (мск), источник: Life.ru

С 13 августа меняются правила выплат работникам. Что означают поправки в Трудовой кодекс

С 13 августа начинают действовать поправки, которые упрощают выплаты работникам и осложняют процесс закрытия бизнеса. Лайф разбирался, что нового ждёт сотрудников и предпринимателей в следующем месяце.

Источник: РИА "Новости"

С середины августа вступают в силу поправки, которые были внесены в Трудовой кодекс и Закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Таким образом планируется защитить права людей, которые остаются без работы после закрытия компании. Эта проблема стала особенно актуальной из-за пандемии коронавируса. Многие компании закрылись, и далеко не все их сотрудники получили положенные выплаты.

Новость
Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

С 13 августа ситуация изменится. Теперь работодатель не сможет ликвидировать предприятие до тех пор, пока не выплатит всем сотрудникам положенные им по закону пособия. Напомним, что если компания закрывается, то всем сотрудникам, которые проработали там больше месяца, положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если человек не смог сразу найти работу в течение второго месяца, то он имеет право на ещё одну такую же выплату. В исключительных случаях по решению службы занятости можно получить пособие и за третий месяц.

По новым правилам работодатель может выплатить все причитающиеся работнику суммы сразу в момент увольнения. Таким образом, фактически сотрудник получит сразу две месячные зарплаты. Правда, работодатель может делать выплаты и поэтапно, в течение установленных законом сроков. Только вот в этом случае он не сможет ликвидировать предприятие до того момента, пока все сотрудники не получат все причитающиеся им деньги.

Раньше у сотрудников закрывшегося предприятия не было гарантий, что они получат все причитающиеся им деньги. Компанию могли ликвидировать, даже если у неё были долги по зарплате. Теперь это станет невозможным.
Павел Уткин
ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон»

Впрочем, по словам Павла Уткина, в трудовом законодательстве всё равно остаются свои нюансы. В частности, это касается недобросовестных работодателей, которые официально не запускают процедуру сокращения штата или ликвидации компании, а просто вынуждают сотрудников «уйти по-хорошему».

Новость
Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

— Для работников изменения носят, безусловно, положительный характер, потому что дают гарантии, что их не обманут и выплатят все пособия, — комментирует поправки старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Но на практике я бы не спешил радоваться. Как мы знаем, работодатели и раньше успешно обходили подобные моменты, чтобы не выплачивать пособия сотрудникам при увольнении. В нынешней экономической ситуации не исключаю, что количество компаний, которые стремятся уйти от выплат, склоняя сотрудников к написанию заявления по собственному желанию, вырастет.

По словам Петра Гусятникова, если работодатель нарушает закон и отказывает в положенных выплатах, можно предпринять несколько шагов. Во-первых, обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд). По вашей жалобе они обязаны инициировать проверку. Если окажется, что работодатель нарушает закон, то его оштрафуют.

Надо заметить, что обращение в Роструд совершенно не гарантирует того, что вы получите положенные выплаты. Они лишь зафиксируют факт нарушения. Но это обращение очень важно и его можно будет использовать в дальнейшем.

Во-вторых, если проблема не решается, то имеет смысл обратиться с жалобой в прокуратуру. В-третьих, разрешить конфликт можно через суд. Именно в ходе судебного разбирательства вам может понадобиться заключение Роструда, которое подтвердит вашу позицию в споре с работодателем.

По словам Петра Гусятникова, если обращение в Роструд ничего не дало, то можно обратиться в суд и без этого. Но надо понимать, что претендовать вы можете только на белую часть зарплаты. Допустим, вы получали деньги «в конверте». Тогда средний размер пособия будет высчитываться только из официальной части зарплаты. Если она была минимальной, то ожидать больших компенсаций не стоит.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Много себе позволяет". Дзюба рассказал о конфликте с Соболевым
"Почему-то я же не могу откатать чисто!" Трусова объяснила свой уход от Ту
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Банки могут начать списывать деньги со «спящих счетов»
В России выявили 5482 случая заражения коронавирусом за сутки
Как «солнечный клоун» Олег Попов расширил рамки искусства цирка
Восемь человек погибли в ДТП с маршруткой в Крыму
Вильфанд рассказал о «красном» августе на территории России
Здоровье
35-летняя женщина едва не погибла из-за невылеченного зуба Британка Ребекка Далтон едва не умерла, не долечив зуб мудрости.
Hi-Tech
Зачем россияне скупают видеокассеты И сколько они вообще стоят
Авто
Как Ниссан судился с Nissan и выиграл, но потерял все История о «маленьком человеке», который пошел против большой компании
Кино
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
60-летний Игорь Николаев показал нежные фото с 4-летней дочерью Ника очаровала пользователей сети
Леди
Новая девушка Телегина показала фигуру в мини-платье Девушка отмечает день рождения.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь