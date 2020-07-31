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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Польша захотела активно участвовать в разбирательствах по «Северному потоку-2»

Польский нефтегазовый концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом рассказал председатель правления компании Ежи Квечиньский в своем Twitter-аккаунте.

Источник: Reuters

По его словам, заявление об «активном участии» в разбирательствах компания подала в Высший суд Дюссельдорфа. К заявлению также присоединялась фирма PST (PGNiG Supply & Trading), дочерняя компания PGNiG.

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Квечиньский считает, что данный шаг будет способствовать защите интересов Польши и польских фирм.

Ранее оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. В компании заявили, что не разделяют аргументации суда о процессуальных вопросах, и назвали поправки к Газовой директиве незаконной дискриминацией.

В мае Европейский суд общей юрисдикции не удовлетворил иски операторов «Северного потока» и «Северного потока-2», которые требовали не распространять нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран. До этого в выведении «Северного потока-2» из-под норм газопроводу отказало Федеральное сетевое агентство Германии (BNA).

Газовая директива касается приходящих в ЕС по морю газопроводов, если они были завершены позднее 23 мая 2019 года. Таким образом, «Северный поток» избежал ограничений, но для «Северного потока-2» добиться положительного решения не удалось.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020−2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.

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