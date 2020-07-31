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06:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай начал борьбу с золотой лихорадкой

Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами. Крупнейшие банки КНР опасаются повторения апрельской ситуации с нефтью, когда розничные трейдеры потерпели большие убытки из-за падения WTI ниже нуля. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

Например, CBC, крупнейший банк Китая, с 31 июля запрещает клиентам открывать позиции в платине и палладии и другими продуктами, связанными с драгоценными металлами, объясняя такое решение необходимостью контролировать риски.

По такому же пути пошел другой банк — Agricultural Bank of China — он полностью приостановил операции с золотом. Шанхайская фьючерсная биржа, где торгуются фьючерсы на золото и серебро, также призвала действовать рационально.

Цены на золото сейчас бьют рекорды. Драгоценный металл стал своего рода тихой гаванью для инвесторов и укрепляется на рынке в условиях обвала доллара, опасений насчет новой волны коронавируса и нарастающего напряжения между США и Китаем. По мнению аналитиков, за два года стоимость унции золота может перевалить за три тысячи долларов.

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