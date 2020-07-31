Россиянам дадут всего неделю на покупку тура по стране с кешбэком

Перечень доступных туров, часть стоимости которых государство готово вернуть, появится на сайте мирпутешествий.рф. Нужно будет выбрать тур и оплатить его картой российской платежной системы «Мир». Оплатить тур нужно обязательно онлайн, даже если остальная коммуникация с турагентством была в живом формате.
По словам Догузовой, можно будет купить как готовый турпакет с проживанием и транспортом, так и оплатить только проживание — для тех, кто путешествует на личном транспорте. Под действие программы попадают, например, круизы по Волге.
«Воспользоваться [программой] смогут все желающие, все граждане нашей страны, которые захотят отдохнуть в России в августе и вплоть до конца года», — отметила Догузова.
По условиям программы, тур должен длиться не менее четырех ночей и пяти дней. Он должен стоить не меньше 25 000 рублей. С туров от 25 000 до 50 000 рублей государство вернет 5000 рублей, с туров от 50 000 до 75 000 рублей кешбэк составит 10 000 рублей и, соответственно, с туров дороже — 15 000 рублей. Кешбэк придет максимум через пять дней, утверждает глава Ростуризма.
В программе принимают участие все без исключения регионы России, подчеркнула Догузова. Но в семи самых популярных туристических регионах программа стартует только с 1 октября и продлится до 20 декабря.
Это касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Алтайского края, республики Алтай, Калининградской области и Ставропольского края.
Догузова признала, что в некоторых регионах России есть проблемы с качеством сервиса. По ее словам, работа на этом направлении включает как строительство новых средств размещения и обновление старого номерного фонда, так и системную работу по повышению качества обслуживания.
Правительство выделило на программу стимулирования поездок по России 15 млрд рублей. Кешбэк за тур вернется на карту «Мир», которой была оплачена поездка.