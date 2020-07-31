11:30 (мск), источник: ТАСС
Цена золота обновила исторический максимум
ТАСС, 31 июля — Она превысила $2 тыс.
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение
К 10:20 мск котировки золота замедлили рост до 1,4%, драгметалл торговался на уровне $1 994,6 за тройскую унцию.
В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 2,1% — до 16 581 рублей за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дорожали на 2,8% — до 38,9 рубля за штуку.