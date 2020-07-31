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11:30 (мск), источник: ТАСС

Цена золота обновила исторический максимум

ТАСС, 31 июля — Она превысила $2 тыс.

ЦБ: $ 73.3633   +1.13 € 86.2532   +1.34 ММВБ: $ 73.5475   +0.38 € 87.2650   +0.61
Источник: Reuters

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 005,4 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

К 10:20 мск котировки золота замедлили рост до 1,4%, драгметалл торговался на уровне $1 994,6 за тройскую унцию.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 2,1% — до 16 581 рублей за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дорожали на 2,8% — до 38,9 рубля за штуку.

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