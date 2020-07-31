11:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Курс евро на открытии торгов на Мосбирже вырос на 20 коп. и превысил 87 руб. Это максимум с 1 апреля. Курс доллара вырос на 20 коп., до 73,37 руб.
Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,66%, индекс РТС — на 1,2%. Нефть марки Brent на бирже ICE, по данным на 10:02, растет на 1,1%, до $43,41, WTI падает на 0,7%, до $40,21.
Накануне евро преодолел отметку 86 руб., а доллар закрепился на отметке выше 73 руб. Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортеров и ростом спроса на нее со стороны международных инвесторов, которые конвертируют дивиденды или уходят из ОФЗ.