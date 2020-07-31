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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Курс евро на открытии торгов на Мосбирже вырос на 20 коп. и превысил 87 руб. Это максимум с 1 апреля. Курс доллара вырос на 20 коп., до 73,37 руб.

ЦБ: $ 73.3633   +1.13 € 86.2532   +1.34 ММВБ: $ 73.5475   +0.38 € 87.2650   +0.61
Источник: РИА "Новости"

Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,66%, индекс РТС — на 1,2%. Нефть марки Brent на бирже ICE, по данным на 10:02, растет на 1,1%, до $43,41, WTI падает на 0,7%, до $40,21.

Накануне евро преодолел отметку 86 руб., а доллар закрепился на отметке выше 73 руб. Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортеров и ростом спроса на нее со стороны международных инвесторов, которые конвертируют дивиденды или уходят из ОФЗ.

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