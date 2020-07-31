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19:33 (мск), источник: Forbes

«Газпром», «Лукойл» и Турция уронили рубль

Рубль попал в тяжелое положение. Инвесторы, получившие дивиденды от крупнейших российских компаний, бросились покупать на них валюту. Из-за этого рубль слабеет на торгах в Москве.

ЦБ: $ 73.4261   +0.06 € 87.2889   +1.04 ММВБ: $ 74.3575   +1.19 € 87.6500   +1.00
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара в пятницу на Московской бирже поднялся выше 74 рублей, это произошло впервые с 14 мая. Евро превысил 87 рублей. Такой дорогой европейская валюта не была с конца марта.

Ослабление российской валюты объясняется конвертацией дивидендов «Газпрома», которые упали на счета инвесторов в пятницу. «Из $2,3 млрд, полученных миноритарными акционерами, $1,5−2 млрд может быть конвертировано. Из этой суммы примерно $0,5−1 млрд конвертируют владельцы локальных (рублевых) акций и $1 млрд конвертирует банк-кастодиан по программе ADR. Последнее, скорее всего, произойдет на следующей неделе», — поясняет директор управления по работе на рынке акций ИК «Ренессанс Капитал» Максим Орловский.

«Газпром» по итогам 2020 года выплатил своим акционерам, в числе которых Российская Федерация, близкие к рекордным дивиденды: 15,24 рубля на акцию, писал ранее «Интерфакс». Общая сумма дивидендов составила 360,784 млрд рублей. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 16 июля, рекомендуемая дата завершения выплаты номинальным держателям и профучастникам — 30 июля, другим акционерам — 20 августа.

Ослабление рубля в предыдущие дни, по словам Орловского, также было связано в том числе и со значительным спросом на валюту из-за конвертации дивидендов — на прошлой неделе были выплачены рекордные дивиденды по акциям «Лукойла», составившие в пересчете на доллары около $3,3 млрд. «Большая часть этой суммы оказалась на валютном рынке», — говорит Орловский.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин согласен, что на курс рубля оказали влияние «разовые сделки», а именно выплата дивидендов «Газпрома» и последовавшая за этим конвертация их в валюту. Однако Сусин считает, что на курс также повлияло открытие Турции.

Люди бронируют отдых в Турции, для этого конвертируют валюту, а поскольку это происходит в сжатые сроки, спрос на валюту со стороны населения влияет на курс рубля.
Егор Сусин
центр разработки стратегий Газпромбанка

Сейчас рубль «оказался в неправильном месте и в неправильное время» и стал заложником слишком большой концентрации отрицательных факторов, сказал Forbes главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Ключевой фактор — конвертация дивидендов. Дивидендная история для рубля в этом году более тяжелая, чем в предыдущие годы. Объем конвертации в этом году из-за ослабления рубля будет бóльшим, чем в прошлом году, поскольку физлица, получив деньги, тоже пойдут покупать валюту. Изначально мы ожидали, что объем покупки валюты, связанный с выплатой дивидендов, составит $11 млрд, в том числе $4,5 млрд — от физлиц. В ближайшие две недели должно быть конвертировано $8 млрд», — говорит Луцко.

Елена Тофанюк, Яна Милюкова

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