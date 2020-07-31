19:33 (мск), источник: Forbes
«Газпром», «Лукойл» и Турция уронили рубль
Рубль попал в тяжелое положение. Инвесторы, получившие дивиденды от крупнейших российских компаний, бросились покупать на них валюту.
Курс доллара в пятницу на Московской бирже поднялся выше 74 рублей, это произошло впервые с 14 мая. Евро превысил 87 рублей. Такой дорогой европейская валюта не была с конца марта.
Ослабление российской валюты объясняется конвертацией дивидендов «Газпрома», которые упали на счета инвесторов в пятницу. «Из $2,3 млрд, полученных миноритарными акционерами, $1,5−2 млрд может быть конвертировано. Из этой суммы примерно $0,5−1 млрд конвертируют владельцы локальных (рублевых) акций и $1 млрд конвертирует
«Газпром» по итогам 2020 года выплатил своим акционерам, в числе которых Российская Федерация, близкие к рекордным дивиденды: 15,24 рубля на акцию, писал ранее «Интерфакс». Общая сумма дивидендов составила 360,784 млрд рублей. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 16 июля, рекомендуемая дата завершения выплаты номинальным держателям и профучастникам — 30 июля, другим акционерам — 20 августа.
Ослабление рубля в предыдущие дни, по словам Орловского, также было связано в том числе и со значительным спросом на валюту
Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин согласен, что на курс рубля оказали влияние «разовые сделки», а именно выплата дивидендов «Газпрома» и последовавшая за этим конвертация их в валюту. Однако Сусин считает, что на курс также повлияло открытие Турции.
Люди бронируют отдых в Турции, для этого конвертируют валюту, а поскольку это происходит в сжатые сроки, спрос на валюту со стороны населения влияет на курс рубля.
Сейчас рубль «оказался в неправильном месте и в неправильное время» и стал заложником слишком большой концентрации отрицательных факторов, сказал Forbes главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Ключевой фактор — конвертация дивидендов. Дивидендная история для рубля в этом году более тяжелая, чем в предыдущие годы. Объем конвертации в этом году
Елена Тофанюк, Яна Милюкова