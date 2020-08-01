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01:51 (мск), источник: ТАСС

Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов приземлился в России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый международный регулярный рейс после приостановки авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса выполнен в Москву.

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Источник: AFP 2020

Самолет авиакомпании Turkish Airlines приземлился в столичном аэропорту Внуково в 01:03, следует из информации на сайте аэропорта.

Как ранее сообщала Росавиация, на рейсе Стамбул — Москва должно находиться около 50 пассажиров.

Россия с субботы возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. С 1 августа открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с сегодняшнего дня можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Пока что вылететь за рубеж можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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