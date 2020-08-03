Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за «Северного потока 2»

Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток 2» без «необходимого» (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK.
UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: «Газпрому», Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea. «В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к “Газпрому”, однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства», — сетует польское ведомство.
О том, что UOKiK возбудил дело в отношении «Газпромa» из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования, стало известно в начале июня.
Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО «Газпром» и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта «Северный поток 2» (по основанию «создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK»).
«Газпром» в том же году направил UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский регулятор придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.
В начале 2020 года UOKiK обратился к «Газпрому» с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу. «Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией “Газпромa” с остальными компаниями, финансирующими строительство “Северный поток 2”. Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию», — говорилось в пресс-релизе ведомства.