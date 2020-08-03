Мантуров: в 2021 году в России будут выпускать миллионы доз вакцины от COVID-19

«Институт им. Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это “Генериум”, “Р-Фарм” и “Биннофарм”. Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями… Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.
По его словам, объемы производства вакцины будут зависеть от потребности системы здравоохранения. «За счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — уточнил глава Минпромторга.
По словам
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса. Массовая прививочная кампания, по его словам, ожидается в октябре. Минздрав рассчитывает, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, расходы будут покрываться из бюджета.