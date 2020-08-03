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10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Мантуров: в 2021 году в России будут выпускать миллионы доз вакцины от COVID-19

Серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса COVID-19 должен начаться в сентябре на площадках «Генериума», «Р-Фарма» и «Биннофарма», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, речь идет о вакцине как минимум одного разработчика, а объем ее производства к началу 2021 года может достичь нескольких миллионов доз в месяц.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Агентство «Москва»

«Институт им. Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это “Генериум”, “Р-Фарм” и “Биннофарм”. Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями… Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

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Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре

По его словам, объемы производства вакцины будут зависеть от потребности системы здравоохранения. «За счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — уточнил глава Минпромторга.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцина Центра им. Н. Ф. Гамалеи будет зарегистрирована в августе, ее производство начнется в сентябре. Еще одну перспективную вакцину центра «Вектор» планируется зарегистрировать в сентябре, начать производство — в октябре.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса. Массовая прививочная кампания, по его словам, ожидается в октябре. Минздрав рассчитывает, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, расходы будут покрываться из бюджета.

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