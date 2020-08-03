13:38 (мск), источник: Life.ru
Россия расторгает соглашение с Кипром о двойном налогообложении
Минфин РФ считает нереализуемыми предложения республики при внесении изменений в документ.
Россия с сегодняшнего дня начинает процедуру расторжения соглашения о двойном налогообложении. Об этом сообщает Минфин РФ.
— Для выполнения поручения президента России о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации соглашения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители министерства провели переговоры с коллегами из Кипра, в ходе которых члены Минфина республики выдвинули предложения, которые, по заключению российского финансового ведомства, по сути размывают и делают недостижимым предполагаемый эффект от принимаемых мер по поддержке экономики РФ и социальных программ. Кроме того, инициативы представителей республики будут способствовать безналоговому выводу значительных финансовых ресурсов из России через Кипр.
Напомним, обложить налогом в 15% дивиденты, которые уходят офшорным акционерам российских компаний, предложил президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам России в конце марта.