Страховка покроет лечение и билет из Турции заразившимся COVID-19 туристам

Его лечение, а также стоимость обратного обратного билета компенсирует страховой полис, который туристу оформляют перед поездкой, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель), ему проводят
Если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения, пассажир будет направлен на карантин. При этом соседям по креслам самолета заболевшего пассажира также предложат пройти тест на коронавирус, но они не подлежат обязательному карантину. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить отдых, как и планировали.
Если у туриста появились симптомы коронавируса в отеле, его ждут те же действия: тест и возможная госпитализация. Контактировавших с заболевшим людей изолируют в самом отеле.
Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией (с 15 августа), а также открыла границу с Абхазией. Сейчас можно полететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа можно будет также напрямую направиться на наиболее популярные турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан.