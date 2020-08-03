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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Страховка покроет лечение и билет из Турции заразившимся COVID-19 туристам

Пассажиру самолета из России в Турцию с симптомами заболевания коронавирусом бесплатно проведут экспресс-тест на COVID-19. Если тест-ПЦР окажется положительным, туриста госпитализируют.

Коронавирус COVID-19
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Источник: AP 2020

Его лечение, а также стоимость обратного обратного билета компенсирует страховой полис, который туристу оформляют перед поездкой, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. Тест — бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до 4 часов», — сказали в АТОР.

Если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения, пассажир будет направлен на карантин. При этом соседям по креслам самолета заболевшего пассажира также предложат пройти тест на коронавирус, но они не подлежат обязательному карантину. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить отдых, как и планировали.

Если у туриста появились симптомы коронавируса в отеле, его ждут те же действия: тест и возможная госпитализация. Контактировавших с заболевшим людей изолируют в самом отеле.

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