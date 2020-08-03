Mail.ru Group поддержит участников чемпионата ArtMasters

Эксперты MY. GAMES, игрового бренда Mail.ru Group, будут курировать участников по направлениям «Геймдизайнер», «Дизайнер смешанной реальности», «Сценарист компьютерных игр» и «Веб-дизайнер». Компания также предоставит специалистов для разработки конкурсных заданий и площадку для финального состязания по играм.
По итогам чемпионата победители получат подарки и будут приглашены на стажировку.
Mail.ru Group стала партнером чемпионата ArtMasters, чтобы обеспечить приток новых кадров в компанию, в индустрию игр и IT. По данным MY. GAMES, объем российского рынка видеоигр в 2019 году вырос на 14% по сравнению с 2018 годом и составил 120,4 млрд рублей. Несмотря на то, что игры являются одним из самых перспективных несырьевых активов в России, а отрасль растет стремительными темпами, специалистов в ней по-прежнему немного.
Сегодня в российской индустрии игр работают около 20 000 человек, и каждый месяц открывается до 3000 новых вакансий. Однако привлечь специалистов на них довольно сложно — на сегодняшний день в России недостаточно образовательных площадок, на которых готовят специалистов в сфере разработки игр. В MY. GAMES работает более 1 800 человек и в их число входят геймдизайнеры, сценаристы и др. Многие из них пришли в компанию на стажировку после участия в профильных конкурсах и внутренних чемпионатах.
«Индустрия игр — одна из самых закрытых. Как правило, на вакансию, где требуется пятилетний опыт, приходят те, кого мы и так знаем в лицо. Нам очень нужны новые люди, которые способны изменить “правила игры” и стать глотком свежего воздуха в этой сфере», — заявил — поделился Илья Карпинский, директор по стратегическому развитию MY.GAMES.
К сожалению, молодые люди не рассматривают для себя геймдев как направление карьеры, хотя геймдизайнеры, дизайнеры смешанной реальности — это очень востребованные и высокооплачиваемые специальности. Мы надеемся, что ArtMasters поможет укрепить престиж этих профессий, изменить отношение к индустрии игр в обществе в целом и показать, какие возможности для личного и карьерного роста скрыты в ней.
В чемпионате творческих компетенций ArtMasters могут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, включая тех, кто не имеет профильного образования. В первый год соревнование пройдет по 16 компетенциям, среди которых художник по костюмам, звукорежиссер, сценограф, дизайнер звука в аудиовизуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор и другие творческие профессии. Подать заявку на участие на сайте www.artmasters.ru. Сбор заявок завершится 11 августа.