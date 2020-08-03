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19:06 (мск), источник: РБК

Против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе «Ростеха» (владеет 25% акций корпорации).

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сказал представитель госкорпорации.

Об уголовном деле в отношении Воеводина первым сообщил Telegram-канал «Давыдов. Индекс» со ссылкой на информацию МВД Свердловской области. Telegram-канал пишет, что уголовное дело возбудили по инициативе акционеров, заявивших о хищениях в корпорации.

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Совет директоров «ВСМПО-Ависмы» возглавляет глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Основным бенефициаром компании является заместитель председателя совета директоров Михаил Шелков, он контролирует 65,27% акций «ВСМПО-Ависмы»; госкорпорации «Ростех» принадлежит 25% плюс одна акция.

Следователи изучают случаи завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По данным канала «Давыдов. Индекс», уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

РБК направил запросы в МВД и СК России. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал РБК, что размещенная в Telegram-каналах информация проверяется на соответствие действительности.

Воеводин ушел в отставку в мае 2020 года, хотя его контракт был рассчитан до 2023 года. Его отставка произошла спустя месяц после интервью корпоративной газете «Новатор», в котором он сообщил о тяжелом положении в компании в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.

Он объяснил ситуацию падением числа заказов со стороны авиапроизводителей, закупающих титановые компоненты для самолетов.

17 апреля компания сообщила, что на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок основные потребители практически остановили производство. В связи с этим она снизила объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. до 26,5 тыс. т, а производство губчатого титана — с 44 тыс. до 35 тыс. т. Кроме того, «ВСМПО-Ависма» сократила все непроизводственные расходы, перенесла инвестиционные проекты и привела фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой.

В июне исполняющий обязанности главы компании Максим Кузюк сообщил, что в сентябре предприятие может прекратить работу из-за отсутствия новых заказов, и предупредил о возможных сокращениях. Акционеры эту информацию опровергли.

«ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших производителей титана в мире, поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus.

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