19:06 (мск), источник: РБК
Против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Эту информацию РБК подтвердили в
«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сказал представитель госкорпорации.
Об уголовном деле в отношении Воеводина первым сообщил
Совет директоров «ВСМПО-Ависмы» возглавляет глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Основным бенефициаром компании является заместитель председателя совета директоров Михаил Шелков, он контролирует 65,27% акций «ВСМПО-Ависмы»; госкорпорации «Ростех» принадлежит 25% плюс одна акция.
Следователи изучают случаи завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По данным канала «Давыдов. Индекс», уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
РБК направил запросы в МВД и СК России. Руководитель
Воеводин ушел в отставку в мае 2020 года, хотя его контракт был рассчитан до 2023 года. Его отставка произошла спустя месяц после интервью корпоративной газете «Новатор», в котором он сообщил о тяжелом положении в компании в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.
17 апреля компания сообщила, что на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок основные потребители практически остановили производство. В связи с этим она снизила объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. до 26,5 тыс. т, а производство губчатого титана — с 44 тыс. до 35 тыс. т. Кроме того, «ВСМПО-Ависма» сократила все непроизводственные расходы, перенесла инвестиционные проекты и привела фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой.
В июне исполняющий обязанности главы компании Максим Кузюк сообщил, что в сентябре предприятие может прекратить работу
«ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших производителей титана в мире, поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus.