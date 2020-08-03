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18:34 (мск), источник: ТАСС

Советник Трампа усомнился в целесообразности покупки Microsoft доли в TikTok

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что американская компания «зарабатывает миллиарды в Китае» и «допускает китайскую цензуру».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро полагает, что продажа подразделения соцсети TikTok в США корпорации Microsoft может не иметь смысла, поскольку американская компания активно работает в Китае. Такое мнение помощник президента США Дональда Трампа выразил в понедельник в эфире телеканала CNN.

Наварро выступил с утверждением, что власти Китая имеют возможность следить за пользователями TikTok. По его словам, в этом заключается «огромная проблема в сфере национальной безопасности [США] и защиты личных данных».

Говоря о соцсети, он добавил: «Вопрос в том, следует ли ее продать какой-либо американской компании или просто запретить».

Комментируя возможность приобретения подразделения TikTok в США Microsoft, Наварро отметил, что данная американская компания активно работает в Китае. Как констатировал Наварро, в КНР работает поисковый сервис Bing, принадлежащий Microsoft, а также ее приложение Skype, обеспечивающее голосовую и видеосвязь. «Вопрос в том, будет ли Microsoft зависима», — отметил он. «Возможно, Microsoft могла бы отказаться от китайских активов?» — добавил Наварро.

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Советник Трампа полагает, что китайские военные и политики пользуются программным обеспечением, которое разработала Microsoft. По его утверждению, американская компания «зарабатывает миллиарды в Китае» и «допускает китайскую цензуру».

Как сообщил Наварро, по вопросу о TikTok в США были проведены «широкие межведомственные консультации». «Все считают, что решительные жесткие шаги со стороны президента являются в полной мере правильными», — сказал советник американского лидера. «Вопрос в том, кто купит, если ее продадут», — добавил он.

Возможная сделка

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у китайской компании ByteDance. Американская компания планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.

1 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановке переговоров между TikTok и Microsoft. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделке Трампа.

31 июля Трамп сказал, что рассматривает возможность запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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