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21:30 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» отреагировал на штраф в Польше из-за «Северного потока — 2»

«Газпром» может обжаловать штраф в размере 213 млн злотых (примерно $57млн) Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK), сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО “Газпром” предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — говорится в сообщении.

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Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK сообщил, что наложение штрафа на «Газпром» связано с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» без соответствующего разрешения президента антимонопольного регулятора. По данным польского ведомства, «Газпром» входил в консорциум с еще пятью компаниями: швейцарской Engie Energy и четырем нидерландским компаниям: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, сообщало ведомство. В «Газпроме», в свою очередь, сообщили, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпромa», так как, по версии регулятора, компания не пошла на сотрудничество в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку — 2». В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.

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