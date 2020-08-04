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09:30 (мск), источник: РБК

Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что шведская экономика в целом выиграла от решения правительства этой страны отказаться от жесткого карантина в феврале—мае. Об этом говорится в прогнозе, который опубликован накануне выхода официальных данных по макроэкономическим показателям.

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Инфицировано861 423+5 159
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Выздоровело661 471+7 878
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Инфицировано18 288 573+205 957
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Скончалось693 805+4 377
21.07
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Выздоровело10 916 907+222 095
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Источник: AFP 2020

Так, эксперты считают, что по итогам второго квартала снижение ВВП Швеции составит порядка 7%, что станет беспрецедентно низким показателем для экономики этой скандинавской страны. Однако вместе с тем аналитики отмечают, что снижение будет значительно меньшим, чем в США и всех остальных странах Евросоюза.

«Нельзя сказать, что экономика Швеции совсем не пострадала, но падение ВВП будет не таким сильным, как в странах зоны евро, где этот показатель достиг 30%», — отметил эксперт из Capital Economics Дэвид Оксли.

При этом неясно, как отказ Швеции от карантина скажется на ее экономике в долгосрочной перспективе. «Наши соседи (Дания и Норвегия) уходили на карантин, но не исключено, что восстанавливаться они будут быстрее», — предположил экономист Nordea Торбьорн Исакссон.

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В Bloomberg при этом напомнили, что отказ Швеции от жесткого карантина привел к тому, что уровень смертности в этой стране оказался одним из самых высоких в мире (56,4 на 100 тыс.). Для сравнения: в Дании этот показатель оказался в пять раз ниже, в Финляндии и Норвегии — в десять.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 81 012 случаев заражения, 5 744 человека умерли.

Швеция оказалась единственной страной в ЕС, отказавшейся от жестких ограничений. Там запретили массовые мероприятия (например, прервали национальное футбольное первенство), рекомендовали гражданам соблюдать социальную дистанцию, а пожилым людям оставаться дома, однако не стали закрывать рестораны, кафе, фитнес-клубы. Продолжали работать школы и детские сады.

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