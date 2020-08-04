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09:45 (мск), источник: РИА Новости

Черногория разрешила въезд россиянам

БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.

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Источник: РИА Новости

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.

Новость
Второй раз на те же штаммы

С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен результат ПЦР-теста не старше 71 часа. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок.

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Почти весь объем размещений пришелся на долю иностранцев. На первом месте с 29,1 процента россияне, затем граждане Сербии с 25,3 процента, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6 процента, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.

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