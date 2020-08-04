Черногория разрешила въезд россиянам

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.
С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.
Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен результат
Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, которые провели 9,7 миллиона ночевок.
Почти весь объем размещений пришелся на долю иностранцев. На первом месте с 29,1 процента россияне, затем граждане Сербии с 25,3 процента, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6 процента, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.