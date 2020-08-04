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11:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Аэрофлот» прокомментировал суд со вдовой пилота. Ей должны выплатить 30 млн рублей

«Аэрофлот» по решению суда должен будет выплатить почти 30 млн рублей вдове пилота авиакомпании Дамира Ахметова, который умер на рабочем месте. Перевозчик намеревается обжаловать решение о компенсации.

Источник: Reuters

Дамир Ахметов умер от инфаркта в ноябре 2019 года, выполняя рейс Москва-Анапа в качестве второго пилота. Сознание он потерял прямо за штурвалом. Экипаж вынес его в салон, попытался оказать помощь, но Ахметов скончался в самолёте. Ахметов работал в «Аэрофлоте» с 2011 года. У него осталось двое детей.

По коллективному трудовому договору, авиакомпания обязуется выплатить среднюю зарплату пилота за 10 лет его родственникам в случае смерти при исполнении служебных обязанностей. Вдова пилота Анастасия Ахметова обратилась в «Аэрофлот» за компенсацией, однако в досудебном порядке ей платить отказались. Через суд она добилась выплаты компенсации в размере 29,7 млн рублей.

Как пояснили в «Аэрофлоте», у работодателя есть основания полагать, что пилот знал о своём заболевании и умышленно скрыл его, тем самым создав угрозу жизни и здоровью пассажиров.

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«По мнению медицинских экспертов, то заболевание, которое стало причиной смерти, даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пилотов пропустить было невозможно. А это означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья. Так что, если пилот знал о заболевании, у него были веские причины его скрывать. Обстоятельства прохождения медицинской комиссии по-прежнему вызывают обоснованные вопросы», — заявил изданию «Фонтанка» официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Он также указал, что врачебно-лётную экспертную комиссию за четыре месяца до смерти 49-летний пилот проходил не в медицинском центре «Аэрофлота» в Москве, а в Омске. Кроме того, перевозчик ссылается на то, что в момент смерти (во время реанимации в салоне) Ахметов находился не за штурвалом, а следовательно, не при исполнении служебных обязанностей, пояснил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжев.

Предъявленная к взысканию сумма действительно значительная, соглашаются юристы. В российской практике это исключительный случай, особенно с учётом того, что работающий коллективный договор — редкость для России, указали эксперты. Такие документы обычно дополняют индивидуальные трудовые договоры и составляются по инициативе профсоюзов, предусматривая дополнительные социальные гарантии для всех работников.

Анна Шахова

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