«Аэрофлот» прокомментировал суд со вдовой пилота. Ей должны выплатить 30 млн рублей

Дамир Ахметов умер от инфаркта в ноябре 2019 года, выполняя рейс Москва-Анапа в качестве второго пилота. Сознание он потерял прямо за штурвалом. Экипаж вынес его в салон, попытался оказать помощь, но Ахметов скончался в самолёте. Ахметов работал в «Аэрофлоте» с 2011 года. У него осталось двое детей.
По коллективному трудовому договору, авиакомпания обязуется выплатить среднюю зарплату пилота за 10 лет его родственникам в случае смерти при исполнении служебных обязанностей. Вдова пилота Анастасия Ахметова обратилась в «Аэрофлот» за компенсацией, однако в досудебном порядке ей платить отказались. Через суд она добилась выплаты компенсации в размере 29,7 млн рублей.
Как пояснили в «Аэрофлоте», у работодателя есть основания полагать, что пилот знал о своём заболевании и умышленно скрыл его, тем самым создав угрозу жизни и здоровью пассажиров.
«По мнению медицинских экспертов, то заболевание, которое стало причиной смерти, даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пилотов пропустить было невозможно. А это означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья. Так что, если пилот знал о заболевании, у него были веские причины его скрывать. Обстоятельства прохождения медицинской комиссии по-прежнему вызывают обоснованные вопросы», — заявил изданию «Фонтанка» официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
Он также указал, что врачебно-лётную экспертную комиссию за четыре месяца до смерти 49-летний пилот проходил не в медицинском центре «Аэрофлота» в Москве, а в Омске. Кроме того, перевозчик ссылается на то, что в момент смерти (во время реанимации в салоне) Ахметов находился не за штурвалом, а следовательно, не при исполнении служебных обязанностей, пояснил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжев.
Предъявленная к взысканию сумма действительно значительная, соглашаются юристы. В российской практике это исключительный случай, особенно с учётом того, что работающий коллективный договор — редкость для России, указали эксперты. Такие документы обычно дополняют индивидуальные трудовые договоры и составляются по инициативе профсоюзов, предусматривая дополнительные социальные гарантии для всех работников.