17:22 (мск), источник: Forbes
Производитель фитнес-браслетов заплатил многомиллионный выкуп за восстановление работы своих сервисов
Производитель
Американскому производителю «умных часов»,
По словам собеседников телеканала, платеж провели через стороннюю фирму Arete IR, которая занимается решением подобных ситуаций. Оплачивать напрямую Garmin не хотел
Источники рассказали, что сначала Garmin хотел заплатить выкуп, используя другую фирму. Однако она отказалась помочь
Garmin почти не комментировал атаку на свои сервисы. Компания заявляла лишь, что вирус поразил ее системы 23 июля. Затем спустя два дня после атаки принесла клиентам извинения за неудобства. В субботу, 25 июля, портал DownDetector фиксировал всплеск сообщений от людей, которые не смогли получить доступ к приложению Garmin Connect, которое управляет
Пока Garmin искал способы возобновить работу сервисов, Arete IR обнародовала отчет, в котором ставилась под сомнение связь WastedLocker с Evil Corp, уточняет Sky News. Сайт BleepingComputer сообщал, что с помощью вымогательского программного обеспечения хакеры требовали от Garmin $10 млн.