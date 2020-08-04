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17:22 (мск), источник: Forbes

Производитель фитнес-браслетов заплатил многомиллионный выкуп за восстановление работы своих сервисов

Производитель фитнес-браслетов и систем навигации Garmin заплатил многомиллионный выкуп атаковавшим его сервисы хакерам. Компания не стала проводить платеж напрямую, опасаясь санкций, наложенных на российскую хакерскую группировку Evil Corp.

Источник: otama / Flickr

Американскому производителю «умных часов», фитнес-браслетов и систем навигации самолетов Garmin пришлось заплатить многомиллионный выкуп за восстановление работы своих сервисов. Об этом сообщили источники Sky News.

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По словам собеседников телеканала, платеж провели через стороннюю фирму Arete IR, которая занимается решением подобных ситуаций. Оплачивать напрямую Garmin не хотел из-за боязни санкций США, наложенных на российскую группировку Evil Corp. Источники указывают, что вирус, атаковавший системы Garmin, был разработан хакерами, связанными именно с Evil Corp. После оплаты выкупа американская компания получила ключ для расшифровки своих файлов, отмечает Sky News.

Источники рассказали, что сначала Garmin хотел заплатить выкуп, используя другую фирму. Однако она отказалась помочь из-за санкций. Лишь после этого Garmin обратился к Arete IR, которая утверждала, что связь между атаковавшим компанию вирусом-вымогателем WastedLocker и людьми, на которых распространяются санкции, не доказана.

Garmin почти не комментировал атаку на свои сервисы. Компания заявляла лишь, что вирус поразил ее системы 23 июля. Затем спустя два дня после атаки принесла клиентам извинения за неудобства. В субботу, 25 июля, портал DownDetector фиксировал всплеск сообщений от людей, которые не смогли получить доступ к приложению Garmin Connect, которое управляет фитнес-программами для носимых устройств. Кроме того, у пилотов не получалось загрузить актуальную базу данных, хотя в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации США они обязаны постоянно обновлять базу данных на своих навигационных устройствах.

Пока Garmin искал способы возобновить работу сервисов, Arete IR обнародовала отчет, в котором ставилась под сомнение связь WastedLocker с Evil Corp, уточняет Sky News. Сайт BleepingComputer сообщал, что с помощью вымогательского программного обеспечения хакеры требовали от Garmin $10 млн.

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