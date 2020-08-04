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4 августа, источник: Ведомости

«Норникель» представил план ликвидации последствий аварии в Норильске

На ликвидацию ЧП может уйти пять лет.

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Работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей под Норильском на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»), могут продлиться до 2025 г. Это следует из проекта комплексного плана мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который был представлен «Норникелем» в комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила пресс-служба Общественной палаты.

Окончание работ по ликвидации последствий аварии запланировано на сентябрь 2025 г., говорится в документе.

В 2020—2022 гг. планируется провести рекультивацию загрязненных участков, сбор загрязненного грунта и сорбента, откачку и сбор нефтепродуктов и т. д.

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После окончания сбора нефтепродуктов планируются «мероприятия по воспроизводству биологических ресурсов». На протяжении всего периода работ по ликвидации последствий Росгидрометом будет проводиться мониторинг почв, вод, растительности, рыб и птиц.

Для помощи по выполнению работ «Норникель» предлагает привлечь научные институты РАН, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ и проч. Контроль будет осуществляться со стороны Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов и др.

Как сообщила «РИА Новости» глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, этот проект обсуждался членами палаты, однако к нему было много замечаний. «Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября», — сказала она.

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, сообщала Генпрокуратура.

В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы — две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.
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Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. 3 июня президент России Владимир Путин объявил в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Путин в тот же день провел онлайн-совещание по вопросу экологической обстановки в Норильске, в котором принял участие президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он пообещал устранить последствия аварии, выделив на это около 13 млрд руб.

Позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.: ущерб объектам оценен в 147 млрд руб., почвам — в 738 млн руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде. Затем Потанин направил в ведомство письма про аварию под Норильском. Он написал о том, что готов обсуждать с властями оценку ущерба от аварии, сообщали «Ведомости».

Татьяна Морозова, Елена Мухаметшина

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