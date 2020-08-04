4 августа, источник: Ведомости
«Норникель» представил план ликвидации последствий аварии в Норильске
На ликвидацию ЧП может уйти пять лет.
Работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей под Норильском на ТЭЦ-3
В 2020—2022 гг. планируется провести рекультивацию загрязненных участков, сбор загрязненного грунта и сорбента, откачку и сбор нефтепродуктов
После окончания сбора нефтепродуктов планируются «мероприятия по воспроизводству биологических ресурсов». На протяжении всего периода работ по ликвидации последствий Росгидрометом будет проводиться мониторинг почв, вод, растительности, рыб и птиц.
Для помощи по выполнению работ «Норникель» предлагает привлечь научные институты РАН, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ и проч. Контроль будет осуществляться со стороны Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов и др.
Как сообщила «РИА Новости» глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, этот проект обсуждался членами палаты, однако к нему было много замечаний. «Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября», — сказала она.
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло
Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. 3 июня президент России Владимир Путин объявил в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Путин в тот же день провел
Позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.: ущерб объектам оценен в 147 млрд руб., почвам — в 738 млн руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через
Татьяна Морозова, Елена Мухаметшина